Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ cảnh báo sẽ chặn nguồn tài trợ của chính phủ cho một số dự án của SpaceX nếu công ty này và Nhà Trắng không giải thích lý do tại sao Ukraine bị hạn chế tiếp cận hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield.

Thông tin này được giới truyền thông biết đến nhờ một đoạn trích từ bức thư của nghị sĩ đảng Dân chủ - ông Jim Himes gửi tới Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton.

Vị Hạ nghị sĩ này dự kiến ​​sẽ đứng đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện từ tháng 1/2027. Trong bài phát biểu của mình, ông Himes giải thích họ không thể phê duyệt chi tiêu cho các hệ thống mà chính phủ Mỹ không nắm toàn quyền kiểm soát.

Trong bức thư gửi tỷ phú Elon Musk, ông Himes yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp để tìm hiểu những thay đổi mà Công ty SpaceX đã thực hiện đối với Starshield vào tháng 10/2026, lý do tại sao họ làm vậy, và đây là hành động độc lập hay theo chỉ đạo từ giới chức.

Ủy ban Tình báo Hạ viện cảnh báo có thể đề xuất một văn bản sửa đổi đối với dự luật tình báo hàng năm của nước này để trì hoãn việc cấp vốn cho những dự án riêng lẻ của Công ty SpaceX.

Cần lưu ý, việc xác định ai là người đưa ra quyết định hạn chế quyền truy cập hệ thống internet vệ tinh hồi tháng 10 đối với Lực lượng vũ trang Ukraine là rất khác nhau.

Theo một nguồn tin, giám đốc điều hành của SpaceX và các quan chức quốc phòng trong cuộc trò chuyện với các nhà lập pháp đã chỉ ra Nhà Trắng là bên chịu trách nhiệm. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump phủ nhận sự liên quan của mình.

Hiện tại Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành hệ thống Starshield thay mặt cho chính phủ Mỹ, và Washington sẽ quyết định ai được sử dụng và trong điều kiện nào, một quan chức Mỹ giải thích.

Ngoài ra, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng dự định sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng sau khi đảng Dân chủ nắm quyền. Các Thượng nghị sĩ đã yêu cầu tỷ phú Musk cung cấp những tài liệu của công ty liên quan đến sự gián đoạn Starshield ở Ukraine.

Vào giữa tháng 10/2026, Quân đội Ukraine đã ghi nhận sự cố mất liên lạc khi tốc độ của thiết bị đầu cuối vượt quá 160 km/h. Nhưng đến ngày 24/10/2026, Starshield đã hoạt động ổn định ngay cả ở tốc độ trên 400 km/h.

Nhưng sang tới ngày 12/11/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng giới hạn tốc độ 160 km/h đã được áp dụng trở lại dọc theo tiền tuyến và trên các vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

SpaceX giải thích sự cố mất điện là lý do chính và phủ nhận việc họ cố tình hạn chế tốc độ truy cập nhưng ông Zelensky đã đặt câu hỏi khi các đơn vị tiền tuyến vẫn báo cáo về vấn đề tương tự mỗi ngày ở nhiều khu vực khác nhau.

Ngay trước bài phát biểu của ông Himes, hơn 100 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng điều tra nguyên nhân gây ra sự cố mất kết nối và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập vào hệ thống liên lạc vệ tinh cho Quân đội Ukraine.

Không chỉ riêng tại Mỹ, châu Âu cũng cảnh báo Công ty SpaceX rằng hệ thống Starlink do họ trả tiền để cung cấp dịch vụ cho Ukraine, và nếu tỷ phú Elon Musk cố tình hạn chế hoạt động sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới các hợp đồng tương lai với EU.