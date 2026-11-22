Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu, vào ngày 21/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có ý định đạt được một thỏa thuận “vĩnh viễn” với Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng không một tổng thống Mỹ nào trong tương lai được phép để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cho biết cách tiếp cận của mình xuất phát từ điều mà ông mô tả là việc Iran nhiều lần không tuân thủ các thỏa thuận.

Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đạt được một thỏa thuận, rồi ngay ngày hôm sau họ lại vi phạm thỏa thuận đó”, đồng thời lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, bất kể ai sẽ là người nắm quyền tại Nhà Trắng trong những năm tới.

Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu đạt một thỏa thuận có hiệu lực lâu dài, nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ngay cả khi Nhà Trắng có người lãnh đạo khác trong 4 năm, 15 năm hoặc 20 năm tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng sẽ không cho phép một chính quyền tương lai thay đổi đường lối và để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng đề cập những ý kiến cho rằng Washington đang theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran, đồng thời tuyên bố chính quyền của ông đã phải làm việc với nhiều nhóm lãnh đạo Iran kế tiếp nhau.

Theo ông, Washington hiện “đang làm việc với nhóm thứ ba, vì vậy có thể gọi đó là sự thay đổi chế độ ở mức độ cao nhất”, và những nhân vật lãnh đạo hiện nay “có lẽ... hợp lý hơn”, nhưng vẫn rất khó đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ chỉ tiến tới đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi eo biển Hormuz được mở lại trên cơ sở các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đồng thời khẳng định chính sách về hạt nhân và lập trường chính thức của Tehran đến nay vẫn giữ nguyên.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo nhà nước Iran Daily được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng lại ngày 21/11, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz theo lộ trình hai ngày.

Theo đó, Mỹ sẽ thực hiện các cam kết trong ngày đầu tiên, còn Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ hai, tạo điều kiện để hai bên tiến tới đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Iran cho rằng Washington cần thể hiện rõ mong muốn đạt thỏa thuận và có các bước đi xây dựng lòng tin. Tehran đang xem xét các đề xuất về vấn đề hạt nhân do các bên trung gian chuyển tới.

Theo ông Araghchi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ "có vai trò trong bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào", song cũng nhấn mạnh tính chất phức tạp của một thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó, phía Iran nhiều lần tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột với Mỹ chấm dứt, lệnh phong tỏa đường biển được dỡ bỏ và một số điều kiện khác được đáp ứng.

Về những ý kiến trong nước kêu gọi xem xét lại chính sách hạt nhân sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, ông Araghchi cho biết cả bên ủng hộ lẫn bên phản đối thay đổi đều có lập luận riêng. Theo Ngoại trưởng Iran, Nga và Trung Quốc phản đối việc thay đổi học thuyết này. Ông nhấn mạnh lập trường chính thức của Tehran đến nay vẫn như trước.