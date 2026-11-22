Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Al Jazeera)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 21/11 rằng ông có kế hoạch đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, nhằm bảo đảm các chính quyền Mỹ trong tương lai không thể đảo ngược lập trường và cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Kayleigh McEnany của Fox News.

Tehran nhiều lần phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định có quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tuyên bố của ông Trump cho thấy sự thay đổi trong lập trường chỉ sau hơn một tuần. Khoảng 10 ngày trước, ông từng chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance rút khỏi các cuộc đàm phán với Tehran, đồng thời tuyên bố “chúng ta không cần một thỏa thuận” với Iran.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai nước, mà ông mô tả là “không xung đột cũng không hòa bình”.

Ông Araghchi xác nhận Tehran và Washington vẫn trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, đồng thời cho biết Iran đang tìm kiếm “một thỏa thuận bảo đảm sẽ không xảy ra xung đột thêm nữa”.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh Tehran cần những bảo đảm cho thấy Washington nghiêm túc trong đàm phán trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Theo ông, Iran đã thảo luận với các bên trung gian về hình thức và bản chất của những biện pháp xây dựng lòng tin.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Qatar tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, vốn gây bất ổn cho Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động vận tải biển, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và kéo nhiều quốc gia trong khu vực vào vòng xoáy căng thẳng.

Theo Axios, các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, dường như đã gặp các quan chức cấp cao Qatar tại Berlin ngày 19/11 để thảo luận về nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Iran cho biết các lằn ranh đỏ của Tehran bao gồm việc giữ lượng uranium làm giàu trên lãnh thổ nước này, song khẳng định vẫn có thể đạt được một “giải pháp công bằng”.

Trong diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/11 bác bỏ thông tin từ phía Iran cho rằng lực lượng nước này đã phóng tên lửa nhằm vào một tiêm kích F-16 của Mỹ trên Vùng Vịnh, khiến máy bay bị hư hại và phải hạ cánh khẩn cấp.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin các hệ thống phòng không nước này đã nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay tối 20/11, khiến tiêm kích phải hủy nhiệm vụ và hạ cánh xuống một sân bay gần đó.

“Iran hoàn toàn không tấn công một tiêm kích F-16 của Mỹ trong ngày hôm qua”, CENTCOM tuyên bố, đồng thời khẳng định toàn bộ tiêm kích quân sự của Mỹ tại Trung Đông đều an toàn và đã được kiểm đếm đầy đủ.

(theo Reuters, AFP)