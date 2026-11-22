Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025. (Ảnh: Reuters)

Hôm 19/11, ông Trump đã tham gia trực tuyến một cuộc họp của các quốc gia đồng minh ủng hộ Ukraine tại Berlin, ngay sau cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

"Ông ấy nói rằng châu Âu đang chi rất nhiều tiền, và họ có thể dành số tiền đó cho chính mình sau khi cuộc chiến kết thúc”, ông Zelensky - cũng tham dự cuộc họp tại Berlin - chia sẻ với các phóng viên về phát biểu của ông Trump. "Điều đó không giống như một lời đe dọa”.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết, trong các cuộc thảo luận tại Thâm Quyến, ông Putin đã bày tỏ rõ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng ông không tin tưởng lắm vào ý định của ông Putin.

"Tôi hoài nghi hơn phía Mỹ một chút về việc liệu ông ấy có thực sự sẵn sàng thỏa hiệp hay không. Nhân tiện, tôi cũng đã nói điều này với phía Mỹ”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine hoan nghênh các thông báo gần đây từ các đặc phái viên Mỹ về việc đưa châu Âu tham gia với tư cách là đối tác đầy đủ trong tiến trình hòa bình - tiến trình vừa được nối lại trong tháng này tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) sau chín tháng gián đoạn. Tuy nhiên, ông cho biết các đặc phái viên Mỹ cần thống nhất chương trình nghị sự và thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo.

Ngày 21/11, ông Zelensky tái khẳng định sẵn sàng tham dự hội nghị G20 do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì vào tháng 12 tại Miami, và cho biết ông rất sẵn lòng đối thoại trực tiếp với ông Putin tại đó. Nhưng cho đến nay ông vẫn chưa nhận được lời mời.

Trước đó, trả lời báo giới sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đàm phán “rất tốt” về Ukraine trong cuộc gặp tại Trung Quốc, nhưng nói rằng ông không muốn thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có thỏa thuận.

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt. Tôi nghĩ rằng có một cơ hội thực sự tốt để chúng tôi có thể hoàn thành việc này”, ông Trump nói sau chuyến đi châu Á, nơi ông gặp Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Ông Putin đã bày tỏ rõ ràng mong muốn thấy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao. Và tôi đã nói chuyện với các đại diện của chúng tôi, những người đang làm tốt công việc của họ, nhưng đó là một công việc khó khăn”.

“Vấn đề là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Putin có sự đối đầu rất quyết liệt, và điều đó không bao giờ dễ dàng. Cả hai nhà lãnh đạo đều không biết làm thế nào để kết thúc cuộc chiến này”.

Ông Trump tạm gác lại vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine - một điểm gây tranh cãi lâu nay trong các cuộc đàm phán - với tuyên bố: "Tôi không muốn bàn về các bảo đảm an ninh vì trước hết chúng ta cần đạt được một thỏa thuận đã".