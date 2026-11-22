Binh sĩ NATO tham cuộc tập trận đa quốc gia Lá chắn Tự do 26-II ngày 20/11/2026. Ảnh: LRT

Quân nhân từ 8 quốc gia thành viên NATO ngày 20/11 đã tiến hành diễn tập vượt sông Neman trong điều kiện chiến đấu giả định, tại khu vực gần thị trấn Prienai của Litva, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Lá chắn Tự do 26-II (Freedom Shield 26-II).

Theo báo Kyiv Post, trong hoạt động diễn tập cơ động chiến thuật này, lực lượng các nước đồng minh thực hành vượt qua một chướng ngại vật đường thủy lớn dưới các điều kiện chiến đấu giả định, với sự phối hợp của xe bọc thép, thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện mặt đất không người lái và máy bay chiến đấu Eurofighter của Không quân Đức làm nhiệm vụ yểm trợ trên không.

Các đơn vị bộ binh, với sự hỗ trợ của xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện không người lái, đã sử dụng xuồng bơm hơi vượt sông Neman để thiết lập đầu cầu ở bờ đối diện.

Sau đợt vượt sông ban đầu, các đơn vị công binh thuộc Đại đội Cầu 105 của Lục quân Hoàng gia Hà Lan triển khai hệ thống cầu phà chuyên dụng, phục vụ việc đưa lực lượng chủ lực và các phương tiện thiết giáp hạng nặng qua sông.

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Litva, Tướng Raimundas Vaikšnoras, đã nhấn mạnh tính phức tạp về kỹ thuật của cuộc diễn tập, trong đó có sự phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm lặn chiến đấu, các đội trinh sát, bộ binh và công binh Hà Lan. Các đơn vị công binh sử dụng phà cơ giới có khả năng chịu tải lên tới 90 tấn.

Ông Vaikšnoras cho biết: “Vượt sông rất nguy hiểm vì đây là địa hình trống trải, không có nơi ẩn nấp. UAV, đối phương, pháo binh hoặc bất kỳ phương tiện nào khác đều có thể phát hiện và tiêu diệt lực lượng vượt sông rất nhanh. Vì vậy, mọi hoạt động phải được tiến hành với độ chính xác đến từng giây”.

NATO tăng cường hoạt động diễn tập ở sườn phía Đông

Cuộc diễn tập vượt sông tại Litva diễn ra trong bối cảnh các nước NATO tăng cường cảnh giác và tổ chức nhiều hoạt động huấn luyện chung dọc sườn phía Đông của liên minh, sau những vụ việc mà NATO cáo buộc là vi phạm không phận từ phía Nga.

Tại Đông Nam Ba Lan, lực lượng của 11 quốc gia NATO, trong đó có Pháp, Đức và Anh, cũng đang tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia Koalicja 26.II tại thao trường Nowa Dęba. Nội dung diễn tập tập trung vào các hoạt động răn đe và bảo đảm hậu cần ổn định tình hình trong giai đoạn sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến.

Địa điểm tập trận nằm cách khu vực nơi hai tên lửa hành trình và một UAV bị nghi là của Nga rơi xuống trong đêm 20/11 chỉ vài kilômét.

Nga quan ngại NATO mở rộng hiện diện quân sự về phía Đông

Mở rộng về phía Đông của NATO từ lâu là một trong những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Moskva nhiều lần phản đối việc liên minh kết nạp thêm thành viên ở Đông Âu, cũng như triển khai lực lượng, vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự tại các nước gần biên giới Nga. Moskva cho rằng những động thái này làm thay đổi cán cân an ninh tại châu Âu, thu hẹp không gian an ninh của nước này và làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần yêu cầu phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh có tính ràng buộc pháp lý, trong đó có việc NATO không tiếp tục mở rộng về phía Đông và không triển khai các hệ thống vũ khí đe dọa Nga gần lãnh thổ nước này.

Đối với khu vực Baltic, Nga đặc biệt chú ý đến sự hiện diện quân sự của NATO tại Estonia, Latvia và Litva, ba quốc gia từng thuộc Liên Xô. Moskva coi việc tăng cường lực lượng, tổ chức tập trận và phát triển hạ tầng quân sự của NATO tại khu vực này là những yếu tố tác động trực tiếp đến môi trường an ninh của Nga, nhất là tại khu vực Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Litva và Ba Lan.

Trong khi đó, NATO khẳng định việc tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông nhằm bảo vệ các nước thành viên trước những nguy cơ an ninh, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động quân sự của liên minh mang tính phòng thủ. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, NATO tiếp tục củng cố lực lượng tại khu vực, hiện duy trì các nhóm tác chiến đa quốc gia tại 9 quốc gia ở sườn phía Đông.

Nga phản đối NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic

Việc NATO tăng cường lực lượng và hoạt động quân sự tại sườn phía Đông, đặc biệt ở khu vực Baltic, từ lâu là vấn đề gây bất đồng giữa liên minh và Nga. Moskva nhiều lần phản đối việc NATO mở rộng về phía Đông, cho rằng sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng, vũ khí và hạ tầng quân sự của liên minh gần biên giới Nga làm gia tăng sức ép an ninh đối với nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã yêu cầu phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh có tính ràng buộc pháp lý, trong đó có việc NATO không tiếp tục mở rộng về phía Đông và không triển khai các hệ thống vũ khí đe dọa Nga gần lãnh thổ nước này.

Đối với khu vực Baltic, Nga đặc biệt quan ngại trước sự hiện diện quân sự của NATO tại Estonia, Latvia và Litva, ba quốc gia gia nhập liên minh năm 2004. Moskva cho rằng việc tăng cường lực lượng, tổ chức tập trận và phát triển hạ tầng quân sự tại khu vực này tác động trực tiếp đến môi trường an ninh của Nga.

Quan điểm trên tiếp tục được Nga nhắc lại trong năm 2026. Ngày 8/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva coi khả năng triển khai thêm lực lượng NATO, bao gồm binh sĩ Mỹ, cùng việc xây dựng hạ tầng quân sự tương ứng tại các nước Baltic là hành động làm leo thang căng thẳng. Bà cho rằng những động thái này nằm trong kế hoạch gia tăng quân sự hóa khu vực biên giới phía Tây của Nga.