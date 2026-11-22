Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo. Ảnh: YONHAP

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Choi cho biết các thay đổi được đưa ra ngay sát kỳ thi Suneung (tên viết tắt tiếng Hàn của Kỳ thi năng lực học thuật đại học - CSAT, kỳ thi tuyển sinh đại học thường niên của nước này) vào ngày 19-11 đã gây bất tiện cho thí sinh.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) Kang Yu Jung, Tổng thống Hàn Quốc đã chấp thuận đơn từ chức của ông Choi. Bà Kang cho biết quy trình đề cử người kế nhiệm ông Choi sẽ được tiến hành theo đúng trình tự quy định.

Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt vì vội vã công bố các quy tắc chống gian lận AI mới ngay trước đêm diễn ra kỳ thi. Các biện pháp vào phút chót gồm: chỉ cho phép thí sinh mang bút chì vào phòng thi, dùng nhãn dán che kín cúc áo để ngăn chặn camera siêu nhỏ.

Những biện pháp này bị thí sinh và giáo viên phản ứng vì cho rằng việc thay đổi đột ngột đã làm gia tăng căng thẳng cho kỳ thi.

Những thay đổi đột ngột trong quy chế thi CSAT xuất phát từ mối lo ngại ngày càng tăng về gian lận bằng AI, sau khi thủ khoa kỳ thi kế toán viên công chứng năm nay thừa nhận đã gian lận bằng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và AI tạo sinh.