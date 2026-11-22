Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Truth Social).

Ngày 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh chụp cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Cấp cao APEC, kèm bình luận: “Bạn của tôi”.

Trong bức ảnh, ông Trump đứng sát và ghé vào tai ông Putin để trò chuyện. Đây là một trong hàng chục bức ảnh từ hội nghị được nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ trong ngày, nhiều bức ghi lại khoảnh khắc ông đứng cạnh Tổng thống Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây không phải lần đầu ông Trump gọi chủ nhân Điện Kremlin là bạn. Tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11, khi bước vào phòng họp, ông Trump chỉ tay về phía ông Putin và đùa với các phóng viên: “Ai thế kia?”. Sau đó, ông nở nụ cười, tiến về phía người đồng cấp Nga và nói: “Ông ấy là bạn tôi”.

Trở lại Nhà Trắng ngày 20/11, khi được hỏi liệu ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không thể nói thay cho cả nước Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa ông và nhà lãnh đạo Nga “rất tốt đẹp”.

Tổng thống Mỹ cho rằng mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo nước ngoài là chìa khóa để đạt được hòa bình.

“Các vị biết đấy, các vị rất may mắn khi có một người duy trì được mối quan hệ với người đứng đầu các quốc gia hùng mạnh nhất”, ông Trump nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đồng tình với quan điểm này. “Tôi muốn mọi người hiểu rằng mối quan hệ giữa các nguyên thủ quốc gia là vô giá. Nó định hình bầu không khí cho toàn bộ mối quan hệ song phương, tạo đà cho các nhà đàm phán thương mại của chúng ta, và định hướng cho các nhà ngoại giao của chúng ta”, ông Rubio nói.

Về phía Nga, Đặc phái viên của Tổng thống Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cũng bình luận về bài đăng của ông Trump.

“Những người yêu nước đang nắm quyền”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Những bình luận trên được đưa ra sau các cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Putin và cuộc họp ba bên có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ngày 19/11.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có các cuộc đàm phán “rất tốt đẹp” với ông Putin về vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt. Tôi nghĩ rằng có cơ hội thực sự tốt để chúng tôi hoàn thành việc này (chấm dứt xung đột Ukraine)”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm: “Ông ấy đã bày tỏ rõ ràng mong muốn thấy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao. Tôi đã nói chuyện với các đại diện của chúng tôi, nhưng đó là một công việc khó khăn”.

(theo Independent)