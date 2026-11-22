Đài CNN ngày 21/11 đưa tin Tổng thống Donald Trump mới đây đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế nguồn thông tin được gửi tới Quốc hội Mỹ, cơ quan sẽ thuộc quyền kiểm soát của đảng Dân chủ từ tháng 1 năm sau.

"Các nhà thầu phải thông báo cho Nhà Trắng về mọi yêu cầu cung cấp thông tin từ quốc hội liên quan đến công việc của họ, đồng thời phối hợp với chính quyền trong việc trả lời các yêu cầu này. Những nhà thầu không tuân thủ có thể bị hủy hợp đồng hiện có hoặc bị đình chỉ tham gia các hoạt động kinh doanh với chính quyền liên bang trong tương lai", sắc lệnh mới nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo sắc lệnh này, Tổng thống Trump yêu cầu các nhà thầu liên bang không cung cấp cho Quốc hội Mỹ những tài liệu mà Nhà Trắng xếp vào diện bảo mật. Văn bản này đồng thời cáo buộc một số lãnh đạo quốc hội "quấy rối các nhà thầu tư nhân có hợp đồng với chính phủ liên bang" bằng những yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời nhắc nhở rằng các cuộc điều tra của quốc hội phải có "mục đích lập pháp hợp lệ".

Theo CNN, sắc lệnh là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát khả năng tiếp cận thông tin của Quốc hội Mỹ, qua đó hạn chế các cuộc điều tra của Đảng Dân chủ nhằm vào chính quyền của ông. Động thái này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu đáng kể liên quan đến quyền lực của tổng thống và thẩm quyền giám sát Nhà Trắng của các nghị sĩ Mỹ.

Sau khi sắc lệnh được công bố, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, người dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cơ quan này vào tháng 1, đã mô tả động thái của ông Trump là "chưa từng có tiền lệ và trái pháp luật".

Trong thời gian gần đây, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã úp mở về khả năng tiến hành các cuộc điều tra đối với những công trình mà ông Trump chỉ đạo triển khai trên khắp Washington, trong đó có việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, sửa chữa hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln và kế hoạch cải tạo Trung tâm Kennedy.