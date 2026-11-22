Trong một tuyên bố được hãng thông tấn IRNA cùng các cơ quan truyền thông khác của Iran đăng tải, IRGC cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào radar của hai hệ thống Patriot đặt tại các căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain.

Tuyên bố nêu rõ: “Các hoạt động hộ tống và yểm trợ trên không đầy tốn kém của quân đội Mỹ trong khu vực không những không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng đối với các thiết bị và phương tiện mà họ bảo vệ trên biển cũng như trên không”.

IRGC cũng cảnh báo rằng lực lượng này coi không phận Iran là một “lằn ranh đỏ”, bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ vấp phải “sự đáp trả cứng rắn và quyết liệt”.

Cảnh Iran phóng hỏa lực vào các mục tiêu ở Bahrain. (Nguồn: X)

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc Tehran đã tấn công một “cơ sở công nghiệp”, gọi đây là một “hành động gây hấn từ phía Iran”. Theo Bộ này, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở trên, dẫn đến những “thiệt hại về vật chất” nhưng không gây thương vong về người.

Quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào về các tuyên bố từ phía Iran.

Hình ảnh vụ cháy tại cơ sở công nghiệp ở Bahrain. (Ảnh: X)

Theo thông báo của IRGC, cuộc tấn công diễn ra sau khi hai máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu của Mỹ - gồm một chiếc MQ-1 và một chiếc MQ-9 Reaper - được cho là đã xâm phạm không phận Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin cả hai chiếc máy bay không người lái này đều đã bị bắn hạ trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời công bố các đoạn phim được cho là ghi lại cảnh đánh chặn.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về một đợt leo thang căng thẳng mới giữa Washington và Tehran, có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn tại Trung Đông.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, dẫn đến nhiều tháng giao tranh gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Hai bên từng tạm dừng giai đoạn xung đột trực tiếp vào tháng 4 và tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua sự trung gian của Pakistan và Qatar. Kết quả là một bản ghi nhớ đã được ký kết vào tháng 6, đóng vai trò như lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đã đổ vỡ vào tháng 7, chủ yếu do những bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Washington từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran.

Kể từ đó, một vài đợt bùng phát căng thẳng đã xảy ra, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa sẽ khơi lại các hành động thù địch.

Vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất giữa Mỹ và Iran vào đầu tháng này đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào, làm dấy lên lo ngại về những cuộc tấn công tiếp theo từ phía Mỹ.

Mỹ bác tin Iran tấn công máy bay F-16

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 21/11 đã bác bỏ thông tin từ phía Iran cho rằng các lực lượng nước này đã phóng tên lửa vào một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trên vùng Vịnh, gây hư hại cho chiếc máy bay và buộc nó phải hạ cánh khẩn cấp.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các hệ thống phòng không của nước này đã nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay trong vụ tấn công tối 20/11, khiến máy bay phải hủy bỏ nhiệm vụ và hạ cánh xuống một sân bay gần đó.

"Iran hoàn toàn không tấn công bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào của Mỹ vào ngày hôm qua", Bộ Tư lệnh Trung tâm tuyên bố, cho biết thêm rằng tất cả các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ tại Trung Đông đều an toàn và vẫn trong tình trạng bình thường.

Trước đây, trong thời gian xảy ra xung đột, Iran từng đưa ra những tuyên bố tương tự về việc bắn hạ hoặc gây hư hại cho các máy bay của Mỹ - những thông tin mà quân đội Mỹ đều đã bác bỏ.