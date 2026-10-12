Iran bác phản hồi của Mỹ về eo biển Hormuz

Tàu thuyền chờ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lập trường trên được đưa ra ngày 11-10, trong bối cảnh bất đồng giữa hai bên về an ninh hàng hải và chương trình hạt nhân Iran vẫn chưa được giải quyết.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezaei, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết Washington cần làm rõ những vấn đề mà Tehran cho là chưa được giải đáp trước khi các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Ông đánh giá phản hồi hiện tại của Mỹ đối với các điều kiện do Iran đưa ra là chưa đầy đủ.

Cùng ngày, ông Hassan Ghashghavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là không thể nếu các điều kiện của Tehran chưa được đáp ứng. Ông đồng thời cho rằng khả năng kiểm soát và quản lý tuyến hàng hải này của Iran đang được củng cố.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân do nước này tự phát triển chỉ vì sức ép từ bên ngoài. Ông nhấn mạnh Iran không chấp nhận bị tước bỏ các thành tựu khoa học của mình.

Ông Eslami cũng đề cập những cảnh báo của Mỹ về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng trước những sức ép đó.