Tổng thống Ukraine nói sẽ tổ chức bầu cử nếu Nga ngừng bắn 60 ngày

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, ông Zelensky nói việc tổ chức bầu cử ở Ukraine giữa lúc xung đột gặp nhiều khó khăn do các vấn đề an ninh và những hạn chế theo hiến pháp.

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ukraine cần có một tổng thống mới, ông Zelensky cho hay: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Tổng thống Trump, việc lựa chọn nhà lãnh đạo nào thuộc về xã hội và người dân chúng tôi. Đúng là Ukraine đang trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử thực sự rất khó khăn”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Putin muốn thay đổi ban lãnh đạo ở Kiev, đồng thời tiết lộ đã thảo luận vấn đề này với nhóm của ông Trump. “Vì vậy, xin hãy nói với ông Putin rằng hãy cho chúng tôi 2 tháng, tức 60 ngày ngừng bắn. Ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi lựa chọn của người dân, chính xác là người dân Ukraine".

Hôm 10/10, ông Trump cáo buộc ông Zelensky bỏ lỡ nhiều cơ hội chấm dứt cuộc xung đột với Nga, đồng thời tuyên bố: “Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới”.

Ông Trump cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, cảnh báo những đòn tập kích vào nhà máy lọc dầu có thể khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nông dân và chủ trang trại Mỹ.

Ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện các bước giảm leo thang, trong đó có thỏa thuận với Moscow về việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ông Zelensky cũng kêu gọi ông Trump phát tín hiệu tới Nga rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Ukraine cần chấm dứt.

“Đó là một thỏa thuận công bằng. Không phải thỏa thuận tốt nhất. Thỏa thuận tốt nhất là không có giao tranh, là ngăn chặn ông Putin. Tuy nhiên, bước đầu tiên là ngừng bắn, ngừng tấn công các cơ sở năng lượng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cáo buộc Mỹ đổ lỗi cho Kiev về tình trạng giá cả gia tăng vì Washington “không tìm ra cách để ngăn chặn ông Putin”. “Bởi ngăn chặn ông Putin khó hơn gây sức ép lên những bên khác. Bởi vì nói về giá cả và quy trách nhiệm cho Ukraine thì dễ hơn”, ông Zelensky nói khi phản hồi bình luận của tỷ phú Mỹ Elon Musk rằng người đứng đầu Kiev đã “đi quá xa”.

Ông Zelensky cho rằng giá cả tăng cao là hệ quả của cuộc xung đột ở Trung Đông và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, đồng thời nhấn mạnh “ai cũng hiểu điều đó”.

Bình luận về thỏa thuận dầu diesel gần đây giữa Mỹ và Nga, nhà lãnh đạo Ukraine nói thỏa thuận này sẽ mang lại cho ông Putin nguồn tiền để tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết Kiev kỳ vọng Mỹ hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ 5, “nhanh nhất có thể”.

Hôm 10/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã gọi điện trấn an Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Tổng thống Mỹ Trump công khai kêu gọi thay thế ông. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Burnham đã "tái khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối" với Ukraine. Ngoài ra, Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine đã thảo luận về "tầm quan trọng của việc duy trì áp lực lên Nga", trong đó London cam kết sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.