Giá dầu giảm trước tuyên bố đình chiến năng lượng Nga - Ukraine

Dầu Brent có thời điểm giảm xuống dưới 104 USD/thùng sau hai phiên tăng liên tiếp, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ dao động quanh mức 91 USD/thùng. Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, ông từng đưa ra tuyên bố tương tự vào tháng trước, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định khi đó chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất.

Đà giảm của giá dầu diễn ra bất chấp các cuộc tấn công mới nhằm vào sân bay chính của Ả Rập Xê Út và những vụ tấn công tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz. Hôm Chủ nhật (ngày 11/10), sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh tiếp tục bị lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công, chỉ một ngày sau vụ việc khác khiến 12 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Ông Brett McGurk, cựu Điều phối viên phụ trách Trung Đông của Nhà Trắng, nhận định trên chương trình Bloomberg This Weekend rằng vụ tấn công gây chết người tại sân bay quốc tế Riyadh cho thấy mối đe dọa từ lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đang gia tăng.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động chế biến dầu, góp phần thắt chặt nguồn cung dầu diesel toàn cầu. Cuối tuần trước, ông Trump cho biết đang làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa dầu diesel của Nga trở lại thị trường. Giá loại nhiên liệu công nghiệp này đã tăng mạnh trên toàn cầu do xung đột Nga - Ukraine và những gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Iran.

Giá nhiên liệu tăng cao cũng làm gia tăng sự bất bình của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông Trump đã muốn cấm xuất khẩu dầu diesel và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng dầu diesel được miễn thuế nhằm tìm cách hạ chi phí nhiên liệu.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh việc đưa lượng dầu diesel đã cam kết ra thị trường, đồng thời cân nhắc bổ sung nguồn cung. Trong tuyên bố đưa ra cuối tuần qua, trước cuộc họp hội đồng quản trị của IEA dự kiến diễn ra ngày 15/10, ông nhấn mạnh tình hình hiện tại “đòi hỏi sự quan tâm ngay lập tức”.

Tính từ đầu năm, giá dầu Brent đã tăng khoảng 70% khi cuộc chiến Mỹ - Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu rõ ràng về một giải pháp. Các nhà sản xuất dầu lớn tại Trung Đông đã khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz lên gần mức trước xung đột. Tuy nhiên, các vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng cùng căng thẳng trong khu vực tiếp tục đe dọa dòng chảy năng lượng qua tuyến hàng hải quan trọng này.