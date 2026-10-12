Bộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington DC., ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga nhằm tăng nguồn cung dầu diesel và giảm giá nhiên liệu trong nước.

Phát biểu trên chương trình Fox & Friends Weekend của Fox News ngày 11/10, ông Bessent khẳng định chính quyền có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện quyết định này. Ông cho rằng việc tăng nguồn cung dầu sẽ có lợi cho người tiêu dùng Mỹ, đồng thời chỉ trích các nước châu Âu phản đối động thái của Washington. Theo ông, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, các nước châu Âu đã chi nhiều tiền mua năng lượng Nga hơn số tiền viện trợ cho Ukraine, trong khi vẫn chưa chấm dứt được sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng quảng bá chương trình Trump Accounts, nhằm giúp trẻ em hình thành tài sản đầu tư từ sớm. Theo ông, chương trình dự kiến cấp khoản đầu tư ban đầu 1.000 USD cho trẻ em đủ điều kiện sinh ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Khi đủ 18 tuổi, người thụ hưởng có thể sử dụng khoản tích lũy cho giáo dục, khởi nghiệp, mua nhà hoặc tiếp tục đầu tư cho tuổi nghỉ hưu.

Ông Bessent cho rằng chương trình sẽ mở rộng cơ hội sở hữu tài sản tài chính, nhất là đối với các gia đình chưa trực tiếp đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ông cũng đề cập đến sự đóng góp của các nhà hảo tâm, trong đó có vợ chồng Susan và Michael Dell.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent tiếp tục chỉ trích Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren liên quan đến các yêu cầu giải trình về lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và những vấn đề trên thị trường tài chính. Ông cáo buộc bà thiếu hiểu biết về một số nghiệp vụ tài chính, đồng thời cho rằng các thông tin trong thư của bà thường được truyền thông công bố trước khi Bộ Tài chính nhận được.

Ông Bessent cũng châm biếm những tuyên bố trước đây của bà Warren về nguồn gốc tổ tiên bản địa. Bà Warren hiện giữ vai trò thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Những phát biểu của ông Bessent tập trung vào 3 vấn đề chính: giảm giá năng lượng thông qua điều chỉnh chính sách trừng phạt, mở rộng cơ hội đầu tư cho các gia đình Mỹ và phản bác những chỉ trích của phe Dân chủ đối với hoạt động điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump.

Cuộc phỏng vấn phản ánh các ưu tiên kinh tế mà chính quyền Tổng thống Trump đang nhấn mạnh, gồm giảm chi phí năng lượng, mở rộng khả năng đầu tư của các gia đình và bảo vệ tính hợp pháp của những quyết định điều hành. Đồng thời, những phát biểu của ông Bessent cho thấy tranh cãi giữa chính quyền và các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục tập trung vào chính sách năng lượng, hoạt động của thị trường tài chính và trách nhiệm giám sát của Quốc hội./.