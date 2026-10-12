Mỹ dọa ngừng chia sẻ tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở năng lượng của Nga

Các cảnh báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã được gửi tới giới chức Ukraine và châu Âu vào cuối tuần qua, bao gồm cả các thông điệp từ quân đội Mỹ gửi trực tiếp tới các chỉ huy Ukraine.

Một nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đã đe dọa cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo.

Những lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng tỏ ra rất tức giận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Trump từ lâu đã quy trách nhiệm cho cuộc chiến Nga-Ukraine khiến giá dầu diesel toàn cầu tăng cao và yêu cầu cả hai bên ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Tình trạng giá cao này càng trầm trọng thêm bởi cuộc xung đột của Mỹ với Iran.

Trước đó vào ngày 11/10, ông Trump thông báo rằng Nga và Ukraine đã đồng ý với điều mà ông mô tả là một "lệnh ngừng bắn về năng lượng".

"Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn, và điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ nó. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ" - Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên mạng xã hội X sau thông báo này.

Khói dày đặc kèm theo ngọn lửa bốc lên từ một nhà máy lọc dầu tại Moscow, Nga vào ngày 18/6/2026 sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine - Ảnh: Reuters

Một quan chức châu Âu nói với CNN rằng việc chia sẻ thông tin tình báo và mua sắm vũ khí là hoạt động "sống còn" đối với Ukraine, đồng thời mô tả lời đe dọa này là một "ngày buồn" đối với Kiev và các đồng minh.

Nếu được thực thi, việc đình chỉ này sẽ gây tác động tức thì đến khả năng phòng thủ của Ukraine.

Thông tin tình báo do Mỹ cung cấp giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga thông qua việc cung cấp vị trí các bệ phóng tên lửa cũng như dữ liệu về hướng và thời điểm tấn công. Việc đình chỉ mua sắm vũ khí — vốn được thực hiện thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) — sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất cho các lô hàng tên lửa đánh chặn Patriot; loại vũ khí mà Ukraine đang cực kỳ thiếu hụt trong bối cảnh Nga mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp cả nước.

Một quan chức châu Âu khác chia sẻ với CNN rằng, tính đến cuối tuần qua, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn chưa ghi nhận bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình PURL. Trước đó, chính quyền ông Trump đã tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vào tháng 3 năm 2025 sau một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa ông Zelensky và ông Trump. Mỹ sau đó đã khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo sau khi Ukraine chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Mỹ, là kết quả của các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê-út.

Những mối đe dọa này chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã mong manh giữa ông Trump và ông Zelensky.

Hai bên đã có những bất đồng trong những ngày gần đây liên quan đến thỏa thuận giữa Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường. Một quan chức Mỹ trước đó từng tiết lộ với CNN rằng, việc Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga là một trong những nguyên nhân khiến ông Trump đi đến thỏa thuận này.