Thái Lan tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị IMF và WB

Cảnh sát Thái Lan cùng đội chó nghiệp vụ triển khai đảm bảo an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Nhằm bảo đảm an ninh cho Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026, Cục Cảnh sát Đô thành Bangkok (MPB) đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người tại khu vực quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), các địa điểm tổ chức sự kiện chính thức và 22 khách sạn nơi các đoàn đại biểu lưu trú. Lệnh cấm có hiệu lực đến hết ngày 20/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin tình báo về nguy cơ các nhóm biểu tình quy mô lớn tập trung phản đối, gây gián đoạn hội nghị. Biện pháp này nhằm bảo vệ các đoàn đại biểu quốc tế và người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12-18/10, dự kiến thu hút hơn 15.000 đại biểu, gồm các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và đại diện các tổ chức quốc tế, quốc gia thành viên đến từ hơn 190 nước.

Cảnh sát khuyến cáo người dân hạn chế đi qua 6 khu vực quanh QSNCC, gồm các tuyến đường Rama IV, Duang Phithak, Ratchadaphisek, Sukhumvit, Witthayu và cầu vượt Na Ranong. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến đường nào bị đóng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Thiếu tướng Siriwat Deephor, người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nhấn mạnh quy mô lớn và sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao khiến công tác bảo đảm an ninh trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã huy động hơn 5.000 nhân sự để bảo đảm an ninh, đồng thời xây dựng các phương án bảo vệ và ứng dụng công nghệ hỗ trợ giám sát, điều hành.

Ông khẳng định lực lượng chức năng không chủ trương cấm đường, mà hướng tới mục tiêu bảo đảm hội nghị an toàn, giao thông thông suốt và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Dù vậy, để chủ động ứng phó với tình huống phát sinh, Thiếu tướng cảnh sát Thawat Wongsanga, Phó Cảnh sát trưởng Đô thành Bangkok, cho biết lực lượng chức năng đang chuẩn bị phương án hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường nếu xảy ra tụ tập đông người. Nếu được kích hoạt, lệnh hạn chế sẽ có hiệu lực từ 0g01 ngày 12/10 đến 24g ngày 18/10. Cảnh sát khuyến cáo người dân chủ động lên kế hoạch di chuyển và tránh các tuyến đường quanh trung tâm hội nghị do lưu lượng giao thông dự kiến tăng cao.

Công tác bảo đảm an ninh cũng được mở rộng sang lĩnh vực du lịch. Cảnh sát Du lịch đã triển khai lực lượng, xe tuần tra, 3 xe chỉ huy lưu động và 3 xe chuyên dụng phục vụ điều khiển thiết bị bay không người lái nhằm hỗ trợ giám sát an ninh và bảo vệ du khách.

Chính phủ Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, trong đó có các ga tàu điện ngầm MRT QSNCC, Sukhumvit và ga tàu điện trên cao BTS Asok, đồng thời theo dõi thông báo giao thông trước khi khởi hành./.