Lực lượng Houthi tiếp tục tập kích sân bay của Ả Rập Xê Út gây nhiều thương vong

Lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết một vật thể bay chưa xác định đã nhắm vào nhà ga số 4 của sân bay quốc tế Riyadh vào ngày 11/10, gây ra hỏa hoạn. Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út thông báo rằng ngoài trường hợp tử vong, còn có 11 người khác bị thương. Lực lượng liên quân cũng cho biết hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã đánh chặn một tên lửa hành trình ở khu vực lân cận sân bay quốc tế King Khalid. Sau đó, họ thông báo thêm rằng một máy bay không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy, đồng thời một tên lửa đạn đạo phóng về phía Khamis Mushait cũng đã bị đánh chặn.

Đoạn phim giám sát cho thấy khói và lửa bốc lên tại thời điểm xảy ra vụ tấn công tại Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 10/10/2026- Ảnh: Reuters

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út cho biết cảnh báo khẩn cấp cũng đã được phát đi tại Abha (miền nam) vào sáng sớm 12/10 nhưng mối nguy hiểm đã qua đi sau đó. Các cuộc tấn công này đã bộc lộ những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh vương quốc này đang tiến hành chiến dịch không kích chống lại lực lượng Houthi – nhóm đang tham gia cuộc chiến trên bộ tại Yemen để chống lại chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Ả Rập Saudi gần đây đã tăng cường can dự quân sự vào Yemen, tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi và hỗ trợ một cuộc phản công của chính phủ sau khi Houthi chiếm giữ lãnh thổ chiến lược dọc theo bờ Biển Đỏ vào tháng trước gây nhiễu cho luồng vận chuyển năng lượng của quốc gia này.