Trung Đông nóng trở lại: Mỹ cân nhắc can dự cùng Ảrập Xêút

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Axios

Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Washington tiến hành hành động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tham gia các hoạt động quân sự của Ảrập Xêút nhằm vào Houthi hay không, ông Trump trả lời: “Chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi vừa biết về vụ tấn công mới đây. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả vụ việc là một sự cố khủng khiếp, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào năng lực quân sự của Ảrập Xêút. Tuy nhiên, Washington chưa công bố quyết định chính thức về việc tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Houthi.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, khi giao tranh giữa các lực lượng được Ảrập Xêút hậu thuẫn và lực lượng Houthi được Iran ủng hộ làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

12 người thiệt mạng, 309 người bị thương

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ảrập Xêút ngày 11/10 xác nhận vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch.

Trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ảrập Xêút, 2 công dân Bangladesh và mỗi nước Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan có một công dân tử vong.

Hình ảnh này từ video do AP thu thập và xác minh cho thấy khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, ngày 9/10. Ảnh: UGC/AP

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ảrập Xêút, những người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện. Các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng sân bay.

Liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công. Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh trong vòng một tuần, khi giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày càng căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án vụ việc, đồng thời xác nhận một công dân Mỹ nằm trong số các nạn nhân.

“Những cuộc tấn công đáng lên án này cho thấy sự coi thường trắng trợn đối với sinh mạng của dân thường vô tội. Chúng phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Rubio viết trên mạng xã hội X. Ông tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Ảrập Xêút và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn, các Đại sứ quán phát cảnh báo

Vụ tấn công buộc nhà chức trách Ảrập Xêút tạm thời đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid để kiểm tra cơ sở vật chất và đánh giá các nguy cơ an ninh.

Một số hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc tạm dừng các chuyến bay đến Riyadh, gây gián đoạn hoạt động đi lại. Hãng hàng không Akasa Air của Ấn Độ kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 13/10, trong khi Kuwait Airways hủy các chuyến bay đi và đến thủ đô Ảrập Xêút sau khi sân bay đóng cửa.

Phái đoàn Mỹ tại Ảrập Xêút khuyến cáo công dân tránh đến sân bay quốc tế King Khalid và các khu vực lân cận. Cơ quan này cảnh báo hành khách có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng hủy chuyến, hạn chế không phận và gián đoạn hoạt động hàng không.

Nhân viên chính phủ Mỹ cũng phải được cấp phép đặc biệt trước khi sử dụng các sân bay tại Riyadh, Jeddah và Dammam. Trong khi đó, giới chức Anh khuyến cáo công dân tránh xa sân bay bị ảnh hưởng và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách Ảrập Xêút.

Quốc tế kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã lên án vụ tấn công và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Guterres tuyên bố.

Ai Cập, Qatar và Palestine cũng lên án vụ việc, đồng thời bày tỏ đoàn kết với Ảrập Xêút. Qatar cho rằng vụ tấn công vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Ảrập Xêút, đe dọa an ninh khu vực và hoạt động hàng không dân dụng. Ai Cập mô tả đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong khi phía Palestine bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Riyadh nhằm bảo vệ công dân và người dân sinh sống tại nước này.

Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh các lực lượng do Ảrập Xêút dẫn đầu tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi, lực lượng đang kiểm soát nhiều khu vực tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Giao tranh gia tăng không chỉ tạo thêm sức ép đối với hệ thống phòng không Ảrập Xêút mà còn làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không dân dụng trên toàn khu vực.

Trong bối cảnh này, việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng đưa Mỹ tham gia chiến dịch quân sự của Ảrập Xêút có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Nếu Washington quyết định can dự trực tiếp, cuộc đối đầu với Houthi tại Yemen có nguy cơ bước sang giai đoạn mới, với những tác động khó lường đối với an ninh Trung Đông.