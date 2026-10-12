Thêm 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công thứ 2 nhằm vào sân bay ở Riyadh

Theo liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, một vật thể phóng chưa xác định hướng vào nhà ga số 4, gây hỏa hoạn.

Lực lượng phòng không nước này cũng đánh chặn một tên lửa hành trình gần sân bay.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp sân bay King Khalid bị tấn công. Trước đó, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 10-10 đã tăng lên 13, trong khi hơn 300 người bị thương.

Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19-9-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

GACA cũng xác nhận sân bay quốc tế King Fahd ở thành phố Dammam, miền đông Ả Rập Xê Út, cũng bị tấn công, nhưng chưa có thông tin về thương vong tại đây.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree nhận trách nhiệm về vụ tấn công Riyadh ngày 10-10, đồng thời tuyên bố lực lượng này đã đánh vào sân bay Dammam và hai cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Trước diễn biến trên, cơ quan hàng không Mỹ khuyến cáo các hãng bay thận trọng khi đến hoặc bay qua Ả Rập Xê Út.

Dù sân bay Riyadh đóng cửa, Bộ Năng lượng nước này cho biết Hội nghị Hóa dầu quốc tế WPC Energy vẫn khai mạc ngày 11-10 theo kế hoạch.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11-10. Phía Iran bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, nhằm thúc đẩy 1 giải pháp chính trị.