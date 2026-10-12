IRGC cảnh báo trừng phạt tàu tắt định vị tại eo biển Hormuz

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn TASS, trong tuyên bố, Văn phòng báo chí Hải quân IRGC nêu rõ: “Tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị coi là mục tiêu thù địch”. Cơ quan này cảnh báo những tàu vi phạm sẽ phải chịu “hình phạt nghiêm khắc”.

Cơ quan này cũng cho biết kể từ ngày 11/10, đã có 3 tàu chở dầu vi phạm quy định của Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz va phải thủy lôi và bốc cháy.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman.

Ngày 11/10, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, trong hai tháng qua, Mỹ đã thông qua Pakistan, Qatar và Iraq để đề nghị Tehran đưa ra các điều kiện nhằm khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển. Iran đã gửi 7 điều kiện tới Washington, song cho rằng phản hồi của phía Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hồi tháng 2. Tehran cho rằng quyền kiểm soát tuyến hàng hải này có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể, trong khi Washington khẳng định Iran không còn nắm giữ đòn bẩy quan trọng như trước, đồng thời yêu cầu bảo đảm quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Mỹ cũng bác bỏ đề xuất của Iran về việc cùng Oman quản lý eo biển.

Dù các bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và triển vọng đàm phán, các hãng tàu vẫn thận trọng trước kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải qua khu vực này, trong bối cảnh nguy cơ xảy ra các vụ tấn công vẫn hiện hữu.