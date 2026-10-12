Thị trường dầu thô hạ nhiệt: Dấu hỏi lớn đằng sau tuyên bố của Tổng thống Trump

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Cú hạ nhiệt tức thì của giá dầu thô trên thị trường quốc tếvừa mở ra dư địa hạ áp lực chi phí nhiên liệu toàn cầu. Hợp đồng tương lai dầuBrent và dầu WTI đồng loạt ghi nhận đà giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuầnngày 12/10. Thị trường đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bốNga và Ukraine đã đạt được một lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức nhắm vàocác cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuyên bố đưa ra trên nền tảng Truth Social của ông Trump nêurõ hai bên đã đồng ý ngừng các đợt tập kích qua lại. Thông tin này lập tức xoadịu nỗi lo lắng về tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ và các sản phẩmtinh chế từ khu vực Đông Âu.

Sự dịch chuyển của dòng vốn ngắn hạn cho thấy giới giao dịchđang phản ứng nhanh với viễn cảnh chuỗi lọc dầu được bảo vệ. Lệnh ngừng bắnnăng lượng nếu được thực thi triệt để sẽ giúp khôi phục năng lực vận hành tạicác nhà máy lọc dầu lớn khu vực Biển Đen và châu Âu.

Trước đó, các đợt tập kích liên tiếp bằng drone vào hạ tầngnăng lượng Nga đã khiến sản lượng diesel và xăng thành phẩm thắt chặt nghiêm trọngtrên thị trường toàn cầu. Việc Washington xúc tiến thỏa thuận mua 1,8 triệu tấndầu diesel từ Moscow cũng là tác nhân bồi thêm lực đẩy giúp giá nhiên liệu tinhchế đi xuống.

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau tin tức ngừng bắn năng lượngnhưng biên độ bị kìm hãm do sự hoài nghi của thị trường quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giới phân tích Phố Wall cho rằng đà giảm của giádầu vẫn đang gặp lực cản lớn do thiếu vắng sự xác nhận chính thức từ các bênliên quan. Cả Điện Kremlin lẫn chính quyền Kiev đều chưa đưa ra bất kỳ thôngcáo xác nhận nào về một thỏa thuận ngừng bắn chung.

Trả lời giới truyền thông, Tổng thống Ukraine VolodymyrZelensky lên tiếng cảnh báo các cuộc đàm phán riêng lẻ chưa mang lại sự nhượngbộ thực sự từ Moscow.

Trong khi đó, tại Quốc hội Mỹ, một nhóm gồm 7 thượng nghị sĩthuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, vào ngày 11/10, đã đồng loạt lên tiếngkêu gọi hủy bỏ các thỏa thuận nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga.

Chuyên gia phân tích năng lượng Helima Croft từ RBC CapitalMarkets nhận định: "Thị trường hàng hóa đang trong trạng thái hoài nghicao độ. Lịch sử các tuyên bố đơn phương cho thấy nếu không có cơ chế giám sátthực địa độc lập, rủi ro tái bùng phát các đợt không kích vào hạ tầng dầu khí vẫnchực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào".

Sự bất định này khiến biên độ giảm giá của dầu thô bị chặn lạiquanh mốc nền cao, đặc biệt khi biến động địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưahoàn toàn lắng xuống.

Xu hướng giảm nhiệt của giá dầu thế giới mang lại tín hiệu hạáp lực lên chi phí nhập khẩu xăng dầu thành phẩm ở nước ta. Việc nguồn cungnhiên liệu toàn cầu bớt căng thẳng giúp cơ quan quản lý trong nước có thêm dư địađiều hành giá xăng dầu chu kỳ tới, hỗ trợ trực tiếp cho chi phí đầu vào của cácdoanh nghiệp vận tải, logistics và sản xuất.

Dù vậy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam được khuyếnnghị duy trì công cụ phòng hộ rủi ro hàng hóa (hedging) trước những biến độngkhó lường của thị trường năng lượng quốc tế.