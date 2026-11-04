Hy hữu trận đấu 51 thẻ đỏ

Phần lớn số thẻ đỏ khó tin ấy được trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto rút ra khi trận đấu đã kết thúc, rồi ghi hàng loạt trường hợp bị truất quyền thi đấu vào biên bản.

Sự việc xảy ra trên sân Parque do Sabia ở trận lượt đi bán kết giải U20 bang Minas Gerais, hôm 2/11. Khi ấy, Mamore vừa nâng tỷ số lên 3-1 ở những phút bù giờ, nhưng màn ăn mừng bàn thắng lại châm ngòi cho cuộc hỗn chiến.

Theo báo cáo của trọng tài, sau khi Joao Vitor ghi bàn, cầu thủ Davi Fernandes Bittencourt có những cử chỉ khiêu khích và buông lời xúc phạm về phía băng ghế kỹ thuật Uberlandia.

Phản ứng trước hành động này, HLV thủ môn Paulo Sergio Dias dos Santos của đội chủ nhà lao vào sân, xô đẩy cầu thủ đối phương. Xô xát nhanh chóng lan rộng khi cầu thủ dự bị cùng thành viên Ban huấn luyện hai đội cũng lao vào nhau.

Những hình ảnh được truyền thông Brazil đăng tải cho thấy nhiều người đấm đá, truy đuổi đối phương ngay trên sân. Thậm chí, cáng cứu thương và ghế cũng bị ném trong lúc tình hình mất kiểm soát.

Màn hỗn chiến khiến trận Uberlandia - Mamore khép lại với 51 trường hợp bị thẻ đỏ, vượt xa cột mốc 36 cầu thủ được Guinness ghi nhận. Ảnh: Reprodução.

“Tôi không thể thực hiện việc rút thẻ đỏ và hoàn tất thủ tục kết thúc trận đấu vì cuộc ẩu đả tập thể”, trọng tài Fernando Patrick giải thích trong báo cáo gửi Liên đoàn Bóng đá bang Minas Gerais.

Theo biên bản, tổng cộng 51 người bị thẻ đỏ, gồm 43 cầu thủ và 8 thành viên Ban huấn luyện. Trong đó, 48 trường hợp liên quan trực tiếp đến cuộc hỗn chiến cuối trận, còn 3 cầu thủ đã bị đuổi vì những hành vi riêng biệt trước đó.

Con số này vượt xa kỷ lục 36 cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong một trận bóng đá được Guinness World Records ghi nhận. Đó là màn hỗn chiến giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải đấu hạng Năm Argentina vào ngày 27/2/2011.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng 43 cầu thủ bị đuổi ở trận Uberlandia - Mamore, con số đã nhiều hơn kỷ lục cũ tới 7 người. Tuy nhiên, Guinness chưa chính thức công nhận đây là kỷ lục mới.

Không chỉ gây ra số thẻ đỏ khó tin, trận đấu còn chứng kiến những hành vi đe dọa trọng tài và phá hoại cơ sở vật chất. Trước vụ hỗn chiến, cuộc đối đầu từng phải tạm dừng khoảng 40 phút vì một số thành viên Uberlandia tràn xuống sân phản đối quyết định của tổ trọng tài.

Sau trận, cảnh sát ghi nhận nhiều hư hại tại phòng thay đồ, trong đó có khoảng 14 cánh cửa bị phá hỏng. Trọng tài cũng trình báo cảnh sát về những lời đe dọa mà ông hứng chịu.

Vụ việc đang đặt Ban tổ chức trước bài toán kỷ luật phức tạp khi 2 đội dự kiến tái đấu ngày 8/11 để tranh vé vào chung kết. Mamore đã đề nghị loại Uberlandia khỏi giải, đồng thời yêu cầu xem xét lại những án phạt dành cho cầu thủ đội mình.

Dù thắng 3-1 ở lượt đi, Mamore vẫn chưa thể yên tâm về cơ hội đi tiếp. Với hàng chục người bị truất quyền thi đấu, quyết định của cơ quan kỷ luật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra sân của cả hai đội ở trận lượt về.