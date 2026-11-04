Thanh Thúy 'săn' HCV bóng chuyền, Hoàng Nam đấu Phúc Huỳnh môn pickleball ở Đại hội

🔥 Dàn sao pickleball hội tụ, Hoàng Nam đối đầu Phúc Huỳnh

Pickleball sẽ là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khi quy tụ hàng loạt tay vợt nổi tiếng của làng thể thao Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn ở quần vợt, pickleball chuyên nghiệp và các giải đấu phong trào hàng đầu sẽ cùng tranh tài, tạo nên cuộc cạnh tranh huy chương hấp dẫn.

Lý Hoàng Nam là một trong những chủ lực môn pickleball của tuyển Công an Nhân dân

Theo danh sách lực lượng được các đơn vị chuẩn bị, đoàn Công an Nhân dân sở hữu đội hình đáng chú ý với những cái tên như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Sophia Phương Anh.

Đây được xem là tập hợp nhiều tay vợt có thực lực và kinh nghiệm thi đấu đáng nể. Đặc biệt, Lý Hoàng Nam từng là tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam, trong khi Trịnh Linh Giang và Trương Vinh Hiển đều là những gương mặt nổi bật của pickleball Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đoàn TP.HCM cũng có những quân bài đáng gờm như Phúc Huỳnh và Gia Huy (Robert Huy). Sự góp mặt của hai tay vợt này hứa hẹn giúp đội chủ nhà trở thành đối trọng lớn trong cuộc đua giành huy chương.

Phúc Huỳnh sẽ là trụ cột ở cả nội dung đơn lẫn đôi của tuyển pickleball TP.HCM

Đặc biệt, người hâm mộ đang chờ đợi khả năng xuất hiện màn so tài giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh. Đây là hai cái tên có sức hút lớn, sở hữu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý. Nếu có cơ hội chạm trán, cuộc đối đầu này hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn của môn pickleball tại Đại hội.

Ngoài Công an Nhân dân và TP.HCM, đoàn Quân Đội cũng có lực lượng đáng chú ý với Sĩ Bội Ngọc và Ken Tâm hay Quỳnh Anh, Phan Thị Thanh Bình (Bình Rafa) của tuyển Đà Nẵng.

Theo điều lệ, pickleball tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29/11/2026 tại The Global City. Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp.

Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, pickleball hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đồng thời cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trong hệ thống thể thao thành tích cao Việt Nam.

⭐ Thanh Thúy từ Nhật Bản trở về, Tây Ninh quyết đấu Quân Đội

Không chỉ pickleball, nội dung bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng thu hút sự chú ý đặc biệt với sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Chủ công Thanh Thúy trở về từ Nhật Bản, cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Tây Ninh thi đấu ở Đại hội

Theo kế hoạch, tay đập đang thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo Gunma Green Wings sẽ trở về Việt Nam vào ngày 23/11 để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Tây Ninh, chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục tấm HCV Đại hội. Cô sẽ sát cánh cùng các VĐV nồng cốt của VTV Bình Điền Long An như Kim Thoa, Trà My, Như Anh…

Sự góp mặt của Thanh Thúy được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ninh gia tăng đáng kể sức mạnh. Với chiều cao nổi bật, khả năng tấn công đa dạng, sức bật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chủ công sinh năm 1997 là nhân tố có thể tạo ra khác biệt trong những trận đấu quan trọng.

Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tây Ninh trong cuộc đua HCV được dự báo là đoàn Quân Đội. Đội bóng có nòng cốt là các VĐV của Binh chủng Thông tin Binh Đoàn 19 vừa vô địch quốc gia này hiện cũng đang có chuyến tập huấn tại Jiangsu (Trung Quốc), tích cực chuẩn bị lực lượng và chuyên môn cho Đại hội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội được đánh giá rất cao

Như vậy, cả hai ứng viên đều đang có những bước chuẩn bị quyết liệt, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn. Nếu Tây Ninh có sự phục vụ của Thanh Thúy, Quân Đội cũng được đánh giá cao nhờ lực lượng đồng đều và quá trình chuẩn bị bài bản.

Theo lịch dự kiến, môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội diễn ra từ ngày 27/11 đến 11/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM. Đây sẽ là sân chơi quy tụ những đội bóng hàng đầu cả nước, nơi các ngôi sao có cơ hội khẳng định đẳng cấp và mang vinh quang về cho đơn vị chủ quản.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn thể thao.