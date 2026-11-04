Tiền đạo qua đời sau pha va chạm thủ môn ở Tây Ban Nha

Sự việc gây ra cái chết thương tâm cho tiền đạo Jesus de Miguel xảy ra trong khoảng thời gian bù giờ trận đấu giữa Tenerife gặp Andorra hôm 2/11 (giờ Hà Nội).

Thủ môn Jesus Owono khi đó lao ra gần giữa sân tranh bóng với tiền đạo De Miguel. Đầu gối thủ thành Andorra va mạnh vào vùng ngực đối phương, khiến tiền đạo Tenerife bất tỉnh, trước khi qua đời tại bệnh viện vào ngày hôm sau.

Tiền đạo Jesus de Miguel va chạm mạnh với thủ môn Jesus Owono ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Cú va chạm mạnh khiến tiền đạo 30 tuổi qua đời hôm 3/11.

Tình huống khiến thủ môn Owono nhận thẻ đỏ trực tiếp, trận đấu bị đình chỉ khi tỷ số đôi bên đang hòa 2-2.

Cái chết của Miguel khiến cựu thủ môn Nelson Ramos đề xuất sửa luật nhằm hạn chế va chạm nguy hiểm giữa thủ môn và tiền đạo.

“Chúng tôi luôn huấn luyện thủ môn biết cách bảo vệ cơ thể, nhưng không bao giờ dạy họ dùng đầu gối để gây tổn thương cho đối thủ”, cựu thủ môn tuyển Colombia Nelson Ramos chia sẻ trên chương trình Blog Deportivo của đài Caracol.

Theo cựu tuyển thủ Colombia, thủ môn thường có phản xạ nâng đầu gối khi bật nhảy tranh bóng nhằm tự bảo vệ trước những pha va chạm. Tuy nhiên, kỹ năng ấy chủ yếu được rèn luyện trong vòng cấm, nơi người gác đền có thể sử dụng tay và quen với những tình huống tranh chấp ở phạm vi hẹp.

Khi rời xa khung thành, thủ môn phải xử lý bóng như những cầu thủ khác, nhưng không phải ai cũng được trang bị đầy đủ kỹ thuật để tranh chấp an toàn. Cựu thủ môn Ramos cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân khiến các pha lao ra ngoài vòng cấm tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Từ thực tế đó, ông Ramos đề xuất bổ sung quy định bảo vệ thủ môn khi họ rời vòng cấm để tranh bóng hợp lệ. Theo ông, việc hạn chế những tác động nguy hiểm từ đối phương có thể giúp người gác đền bớt phải sử dụng đầu gối như một phản xạ phòng vệ, qua đó giảm nguy cơ va chạm mạnh.

Hoa, nến tưởng niệm tiền đạo Jesus de Miguel qua đời hôm 3/11. Ảnh: Getty

Không chỉ ông Ramos, trọng tài người Tây Ban Nha Joan Fabregas cũng lên tiếng kêu gọi giới chức bóng đá nhìn nhận lại cách áp dụng luật sau cái chết của De Miguel.

“Có lẽ những người đứng đầu FIFA nên suy nghĩ rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi xuất hiện những hậu quả nghiêm trọng”, ông Fabregas chia sẻ trên chương trình Versio RAC1.

Vị trọng tài này nhắc lại việc bóng đá từng siết chặt xử phạt những pha đánh cùi chỏ khi tranh bóng bổng. Các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đã góp phần hạn chế hành vi nguy hiểm, thay đổi cách cầu thủ tiếp cận những tình huống tranh chấp trên không.

Theo ông Fabregas, điều quan trọng không chỉ là bổ sung quy định mà còn phải thực thi nghiêm túc những điều luật đang có. Ông chỉ trích xu hướng trọng tài ngần ngại rút thẻ đỏ để duy trì đủ 11 cầu thủ mỗi đội, thay vì ưu tiên bảo vệ sự an toàn của người thi đấu.

Thực tế, Điều 12 của Luật Bóng đá do Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành đã quy định cầu thủ phải nhận thẻ đỏ nếu sử dụng lực quá mức hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho đối phương.

Quy định này áp dụng với cả thủ môn, bất kể vị trí va chạm trên sân.