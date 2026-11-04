Khuất Văn Khang trở lại, tăng chiều sâu cho đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Viettel, Khuất Văn Khang từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể công Viettel.

Văn Khang sẽ có cơ hội thi đấu tại Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Ở cấp độ ĐTQG, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của lứa trẻ bóng đá Việt Nam khi từng thi đấu tại nhiều giải quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23. Đáng chú ý, anh đã có ba lần liên tiếp góp mặt tại VCK U23 châu Á.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng. Tiền vệ này cùng các đồng đội thi đấu ấn tượng, khép lại giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm quan trọng giúp cầu thủ Thể công Viettel tích lũy thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong sự nghiệp, Khuất Văn Khang còn góp mặt trong những chiến tích đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia và HCV SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam.

Sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí, tiền vệ này có thể mang đến thêm phương án nhân sự và chiến thuật cho ban huấn luyện.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ tư được bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (Thể công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8.11 để chuẩn bị cho Casper Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11.11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17.11.

Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ trước những nhiệm vụ tiếp theo.