Gia Lai VTV Cup 2026: Chính thức mở bán vé trực tiếp từ ngày 6.11

Theo đó, vé được mở bán từ 8h30 ngày 6.11 đến 19h00 ngày 14.11.2026 hoặc đến khi hết vé. Người hâm mộ có thể mua trực tiếp tại quầy đặt ở cổng A1 sân Pleiku Arena (số 22 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Đây cũng là địa điểm Ban tổ chức tiếp nhận và trả vé theo đường công văn cho các đơn vị trong thời gian mở bán.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14.11 tại sân vận động Pleiku, với sự tham dự của 4 đội tuyển U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Đây là cơ hội để các đội kiểm nghiệm lực lượng, rà soát đội hình và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10.11 trong trận khai mạc. Tiếp đó, thầy trò ban huấn luyện lần lượt đối đầu U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Với sự góp mặt của những đối thủ chất lượng, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, giải đấu được kỳ vọng mang đến những trận cầu hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến sân Pleiku cổ vũ.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8.11 để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào giải đấu.