Những điểm sáng từ Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Giải do Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, quy tụ 312 kỳ thủ thuộc 18 đơn vị ở các môn cờ vua và cờ vây. Riêng các nội dung cờ vua có 240 kỳ thủ tham dự, tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý ở nhiều bảng đấu.

Giải năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: LĐCVN

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội) giành HCV nam, trong khi Hoàng Thị Bảo Trâm (TP.HCM) vô địch nữ. Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) và Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) lần lượt đăng quang cờ nhanh nam, nữ.

Ở nội dung cờ chớp, Nguyễn Nam Kiệt (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hiền giành ngôi vô địch. Trong khi đó, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) và Võ Thị Kim Phụng (Hà Nội) đứng đầu nội dung cờ siêu chớp.

Một trong những điểm sáng của giải là Nguyễn Nam Kiệt. Kỳ thủ sinh năm 2011 đã vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để giành HCV cờ chớp nam với 8 điểm sau 9 ván.

Ở bảng nữ, Nguyễn Ngọc Hiền cũng gây ấn tượng với cú đúp HCV cờ nhanh và cờ chớp. Thành tích này cho thấy tiềm năng và sự trưởng thành của thế hệ kỳ thủ trẻ.

Các nội dung cờ ASEAN cũng ghi nhận những màn thể hiện nổi bật. Bùi Trọng Hào (Hải Phòng) và Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Ninh) vô địch cờ ASEAN tiêu chuẩn. Trần Quốc Dũng (TP.HCM), Vũ Thị Diệu Uyên (An Giang) giành HCV cờ ASEAN nhanh.

Lê Tuấn Minh (giữa) giành HCV cờ siêu chớp. Ảnh: LĐCVN

Ở nội dung cờ ASEAN chớp, Đào Minh Nhật (Hải Phòng) và Đoàn Thị Vân Anh đăng quang. Đáng chú ý, Vân Anh hoàn tất cú đúp HCV ở hai nội dung nữ.

Bên cạnh những gương mặt trẻ, các kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Đức Hòa, Lê Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng và Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục khẳng định vị thế.

Giải đấu không chỉ là dịp đánh giá phong độ, trình độ các kỳ thủ mà còn tạo cơ hội cọ xát cho lực lượng trẻ, nhất là khi có sự góp mặt của những kỳ thủ vừa tham dự FIDE Chess Olympiad 2026 tại Uzbekistan.

Đây cũng là cơ sở để các địa phương lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng hướng đến các giải quốc tế và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.