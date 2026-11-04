Bóng chuyền nữ Hà Nội quyết tâm khẳng định sức mạnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu phát huy sức mạnh nội binh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội đã hoàn tất danh sách đội tuyển nữ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Lực lượng tranh tài tiếp tục lấy các vận động viên của CLB Hanoi Tasco Auto làm nòng cốt, đồng thời bổ sung một số nhân sự nhằm tăng cường chiều sâu đội hình.

Đây là thời điểm bóng chuyền nữ Hà Nội đang có được sự tự tin lớn sau mùa giải thành công ngoài mong đợi tại đấu trường quốc nội.

Trở lại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB – Cúp Phân Bón Cà Mau 2026 với tư cách tân binh, sau chức vô địch giải hạng A năm 2025, Hanoi Tasco Auto không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội bóng Thủ đô đã tạo nên bất ngờ khi liên tiếp đánh bại những đối thủ mạnh như VietinBank, LPB Ninh Bình và Binh chủng Thông tin ở giai đoạn đầu mùa giải, qua đó sớm giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Thành công này đến từ sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh với các vận động viên trẻ. Sự góp mặt của ngoại binh Ivana Vanjak trong giai đoạn 1 cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chiến thuật.

Dù gặp khó khăn ở giai đoạn 2 khi Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong khi ngoại binh Brankica Mihajlovic chưa đạt được sự ăn ý như kỳ vọng, Hanoi Tasco Auto vẫn xuất sắc giành quyền vào chung kết.

Thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin tối 25.10 khiến đội bóng lỡ cơ hội đăng quang, nhưng ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất vẫn là dấu mốc đáng tự hào của bóng chuyền nữ Thủ đô sau hơn hai thập kỷ.

Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình phối hợp giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và doanh nghiệp đồng hành trong việc đầu tư, phát triển đội bóng.

Các cầu thủ Hanoi Tasco Auto ăn mừng trong một trận đấu tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Tuy nhiên, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ đặt ra thử thách khác biệt. Theo điều lệ, các đội không được sử dụng ngoại binh, vì vậy chất lượng lực lượng nội binh trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh huy chương.

Với Hà Nội, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để khẳng định hiệu quả của công tác đào tạo, phát triển vận động viên trong nhiều năm qua.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung gồm đội trưởng, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang, người vừa giành danh hiệu Vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất Giải vô địch quốc gia 2026.

Bên cạnh các trụ cột, ban huấn luyện chú trọng tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm. Đáng chú ý là Dương Ngọc Quỳnh Anh, vận động viên sinh năm 2009 được trao cơ hội tập luyện, thi đấu cùng các đàn chị. Bùi Thị Ánh Thảo cũng là gương mặt trẻ được kỳ vọng tiếp tục trưởng thành.

Việc được sát cánh cùng những tuyển thủ giàu kinh nghiệm tại đấu trường lớn sẽ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống và tư duy chiến thuật, đồng thời tạo nguồn lực kế cận cho bóng chuyền Hà Nội trong tương lai.

Dẫu vậy, đội tuyển nữ Thủ đô cũng phải đối mặt với bài toán nhân sự khi chủ công Vi Thị Như Quỳnh không thể góp mặt do chưa bảo đảm điều kiện sức khỏe.

Để khắc phục khó khăn, ban huấn luyện đã bổ sung Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh từ CLB Hóa chất Đức Giang. Hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp đội hình có thêm lựa chọn, đặc biệt trong các phương án phòng thủ và tổ chức lối chơi.

Với sự chuẩn bị về nhân sự và chuyên môn, bóng chuyền nữ Hà Nội đang nỗ lực hoàn thiện những phương án chiến thuật cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.

Không chỉ hướng tới mục tiêu giành thành tích cao, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn là dịp để bóng chuyền nữ Thủ đô kiểm chứng sức mạnh nội lực, đánh giá hiệu quả đào tạo trẻ và tiếp tục xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Từ dấu ấn Á quân quốc gia đến mục tiêu chinh phục huy chương Đại hội, bóng chuyền nữ Hà Nội đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế bằng chính chất lượng lực lượng vận động viên trong nước.