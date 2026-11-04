Khởi tranh môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tại kỳ Đại hội năm nay, karate có 25 bộ huy chương được trao ở 2 nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Trong đó, kata gồm 5 bộ huy chương: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam - nữ.

Các VĐV bước vào thi đấu nội dung kata

Đây là những phần thi đòi hỏi võ sĩ thể hiện sự chính xác trong kỹ thuật, khả năng kiểm soát động tác, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ ở các nội dung đồng đội.

Ở nội dung kumite, các võ sĩ nam tranh tài tại 9 hạng cân từ 50kg đến trên 84kg, trong khi nữ có 7 hạng cân từ 44kg đến trên 68kg.

Với số lượng VĐV đông đảo cùng sự góp mặt của nhiều đơn vị có truyền thống, cuộc cạnh tranh huy chương tại Đại hội năm nay được dự báo diễn ra quyết liệt.

Những kết quả đầu tiên đã cho thấy sự phân bổ huy chương khá đa dạng. Đoàn Hà Nội giành HCV kata đồng đội nam, Hải Phòng đứng đầu hạng cân kumite 84kg nam, còn Bắc Ninh giành HCV kumite 44kg nữ.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung kata đồng đội nam

Việc 3 đơn vị khác nhau cùng bước lên bục cao nhất ngay ngày khai cuộc cho thấy tính cạnh tranh của môn karate tại Đại hội năm nay.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục là một trong những ứng viên được quan tâm sau thành tích đứng đầu toàn đoàn ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Kết quả này tạo cơ sở để các võ sĩ Thủ đô hướng đến mục tiêu duy trì vị thế trong cuộc đua năm nay.

Với 25 bộ huy chương và gần 400 VĐV tham dự, karate hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần tạo nên sức nóng cho chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.