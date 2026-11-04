V.League 2026/27: Không có chỗ cho sự chủ quan

Nhìn vào những diễn biến vừa qua, có thể nhận thấy danh tiếng, tiềm lực tài chính hay chất lượng đội hình chưa bảo đảm cho một vị trí ổn định trên bảng xếp hạng. Những đội bóng được đánh giá cao vẫn có thể vấp ngã trước các đối thủ bị xem là yếu hơn. Đây chính là yếu tố khiến cuộc đua mùa này trở nên khó lường.

Thể công Viettel (phải) đang có phong độ không tốt trong giai đoạn đầu của mùa giải. Ảnh: VPF

Ninh Bình là một trong những trường hợp tiêu biểu cho sự khắc nghiệt của mùa giải. Từng có khởi đầu đầy hứa hẹn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp trước Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Từ vị thế cạnh tranh ngôi đầu, đội bóng Cố đô hiện rơi xuống thứ 5 với 10 điểm. Hai trận thua không chỉ khiến Ninh Bình mất điểm mà còn cho thấy đội bóng vẫn cần thêm thời gian để duy trì sự ổn định trước những đối thủ có khả năng tổ chức tốt.

Công an TP.HCM cũng chưa thể tận dụng cơ hội để bứt phá. Sau những chiến thắng trước Thể công Viettel và Ninh Bình, đội bóng của HLV Arthur Diles được kỳ vọng tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Đáng lo ngại hơn cả là tình cảnh của Thể công Viettel. Từ vị thế á quân mùa trước, đội bóng áo lính mới giành được 4 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Những kết quả thất vọng khiến HLV Velizar Popov phải chia tay đội bóng sau trận thua Nam Định. Đây là dấu hiệu cho thấy những khó khăn của Thể công Viettel không còn đơn thuần nằm ở một vài trận đấu thiếu may mắn, mà đòi hỏi sự điều chỉnh toàn diện về chuyên môn và tinh thần thi đấu.

Một trong những nguyên nhân khiến các đội bóng lớn chưa thể duy trì phong độ là áp lực từ nhiều đấu trường. CAHN và Thể công Viettel đều phải tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á, trong khi lịch thi đấu V.League vẫn diễn ra liên tục. Những chuyến di chuyển dài, cường độ thi đấu cao và thời gian hồi phục hạn chế khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp.

CAHN là ví dụ rõ nét. Chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite cho thấy năng lực cạnh tranh của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ chỉ có được trận hòa trước SLNA. Dù sở hữu lực lượng có chiều sâu, CAHN vẫn phải tính toán kỹ việc sử dụng các trụ cột, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Một đặc điểm đáng chú ý của V.League mùa này là nhiều trận đấu được định đoạt bởi cách biệt tối thiểu. Điều đó cho thấy các đội bóng ngày càng chú trọng đến tính tổ chức, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Những đội có chất lượng cá nhân tốt không còn dễ dàng áp đặt thế trận và chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng như kỳ vọng.

Do vậy mà khả năng giải quyết những trận đấu tưởng chừng đơn giản sẽ trở thành thước đo quan trọng đối với các ứng cử viên vô địch. Các “ông lớn” không chỉ cần thể hiện bản lĩnh trong những cuộc đối đầu trực tiếp, mà còn phải biết cách vượt qua những đối thủ chủ động chơi thấp, phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở số cơ hội tạo ra, mà ở khả năng tận dụng một tình huống quyết định.

Sau 6 vòng, Nam Định dẫn đầu với 13 điểm, nhưng SLNA chỉ kém 1 điểm, còn CAHN và Hà Tĩnh cùng có 11 điểm. Thanh Hóa đứng thứ 11 với 8 điểm, tức chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách ấy cho thấy cuộc đua vẫn rộng mở và trật tự hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau một vài vòng đấu. Ở phía cuối bảng, Thể công Viettel, HAGL và Đồng Nai lần lượt có 4, 3 và 1 điểm. Áp lực trụ hạng đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt với những đội bóng chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi.

V.League vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sáu vòng đấu chưa đủ để xác định ứng viên thực sự cho chức vô địch, cũng chưa thể kết luận đội bóng nào sẽ phải đối diện nguy cơ xuống hạng. Nhưng những gì đã diễn ra cho thấy mùa giải năm nay sẽ không có chỗ cho sự chủ quan. Khi khoảng cách giữa các đội chỉ được tính bằng một vài điểm, sự ổn định, chiều sâu lực lượng và khả năng thích ứng trước áp lực sẽ quyết định vị thế của mỗi đội bóng trong cuộc đua đường dài.