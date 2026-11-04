Kết quả Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 mới nhất: Công an TP.HCM tìm lại niềm vui chiến thắng

Dù cả hai đội đều đã sớm giành quyền vào bán kết, cuộc đối đầu vẫn thu hút sự chú ý bởi ý nghĩa trong việc xác định thứ hạng trước vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, LPBank Ninh Bình không tung ra đội hình mạnh nhất, tạo điều kiện để Công an TP.HCM chiếm ưu thế ngay từ đầu.

Đội bóng ngành công an nhanh chóng kiểm soát thế trận, phát huy hiệu quả trong các tình huống tấn công và duy trì khoảng cách điểm số an toàn.

Không gặp nhiều khó khăn, Công an TP.HCM lần lượt giành chiến thắng 25-17, 25-19 và 25-13, khép lại trận đấu sau 3 set với tỉ số chung cuộc 3-0.

Kết quả này giúp Công an TP.HCM có thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 34 và tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có cùng điểm số với Thể Công Tân Cảng nhưng xếp sau do kém hiệu số phụ.

Đáng chú ý, vị trí thứ ba của Công an TP.HCM gần như đã được bảo đảm trước lượt trận cuối. Điều này giúp đội bóng tránh phải chạm trán đương kim vô địch Biên phòng MB ngay tại bán kết. Đối thủ của họ sẽ là Thể Công Tân Cảng.

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình với 28 điểm đã chắc chắn giữ vị trí thứ tư và sẽ đối đầu Biên phòng MB ở vòng bán kết.

Chiến thắng trước LPBank Ninh Bình không chỉ giúp Công an TP.HCM giải tỏa áp lực sau hai thất bại liên tiếp mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.