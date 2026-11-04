Madam Pang chính thức báo tin quan trọng về HLV Park Hang Seo

Theo chỉ đạo trực tiếp của Madam Pang, FAT khẳng định không dung thứ mọi hành vi phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Hành vi này chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng từ FAT.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo bị xúc phạm sau trận Kanchanaburi Power hòa Pattaya United 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 tiếp tục nhận được sự quan tâm của truyền thông Thái Lan. Đáng chú ý, Chủ tịch FAT Madam Pang đã có động thái chính thức, yêu cầu bộ phận tổ chức giải khẩn trương thu thập thông tin và đưa sự việc vào quy trình xem xét kỷ luật.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang đã chỉ đạo khẩn trương thu thập chứng cứ và xem xét kỷ luật vụ HLV Park Hang Seo bị xúc phạm tại Thai League 2. Ảnh: FAT

Trong thông cáo mới nhất, FAT tuyên bố phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc trong bóng đá, dù xảy ra trên sân thi đấu, khu vực xung quanh sân vận động hay các nền tảng mạng xã hội. Liên đoàn nhấn mạnh những hành vi này phá hoại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá Thái Lan.

Động thái của Madam Pang cho thấy FAT đã chính thức đưa vụ việc liên quan đến HLV Park Hang Seo vào diện xem xét. Đây cũng là thông điệp đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá Thái Lan đang nỗ lực nâng cao hình ảnh và chất lượng các giải đấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, FAT đồng thời nhắc lại hàng loạt quy định kỷ luật đối với những hành vi xúc phạm, lăng mạ và phân biệt chủng tộc. Theo điều 1.9, cầu thủ vi phạm có thể bị treo giò từ 1-3 trận và phạt tiền 10.000-60.000 baht. Thành viên ban huấn luyện có thể bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 10.000-40.000 baht.

Đối với CĐV, mức phạt thông thường là 10.000-30.000 baht. Nếu nhiều người cùng thực hiện hành vi vi phạm, mức phạt tăng lên 20.000-40.000 baht. Trường hợp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh hoặc phát trực tiếp hành vi xúc phạm trên mạng xã hội, mức phạt có thể lên tới 50.000 baht.

Đặc biệt, quy định của FAT còn đề cập trách nhiệm của các CLB trong những trường hợp liên quan đến biểu ngữ có nội dung khiêu khích, đe dọa hoặc xúc phạm. Nếu tái phạm, đội bóng liên quan có thể bị phạt 50.000-100.000 baht, cấm sử dụng sân nhà 3 trận và trừ 3 điểm.

Trước đó, tiền đạo John Baggio của Kanchanaburi Power cũng trở thành mục tiêu của những lời lẽ xúc phạm, chế giễu ngoại hình và phân biệt chủng tộc từ một số CĐV. Cầu thủ này đã lên tiếng bảo vệ bản thân, khẳng định tự hào về màu da của mình.

Vụ việc khiến câu chuyện về văn hóa ứng xử và chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá Thái Lan được chú ý rộng rãi. Với chỉ đạo trực tiếp từ Madam Pang, FAT đang tiến hành các bước thu thập chứng cứ và xem xét theo quy định. Tuy nhiên, liên đoàn chưa công bố kết luận vi phạm hay án phạt cụ thể đối với Pattaya United.