Hương lúa mới Tân Tri

Bao thai hồng là giống lúa bản địa được trồng chủ yếu ở khu vực huyện Tràng Định cũ. Không chỉ mang hương vị đặc trưng, giống lúa này còn cho giá trị kinh tế cao hơn so với các giống lúa khác. Tuy nhiên, trước đây, người dân thường sản xuất theo phương thức truyền thống, chưa chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất, chất lượng gạo không ổn định.

Người dân xã Tân Tri kiểm tra chất lượng thóc bao thai hồng sau thu hoạch

Để bảo tồn và phát triển giống lúa đặc sản này, tháng 6/2026, UBND xã Tân Tri đã phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục tráng, xây dựng mô hình nhân giống, thâm canh và xây dựng thương hiệu cho giống lúa bao thai hồng” vào thực tiễn. Mô hình có 22 hộ tham gia với diện tích 165 sào. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 143 kg giống, trên 13 tấn phân bón, hơn 660 gói thuốc bảo vệ thực vật và được hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Anh Triệu Văn Thăng, thôn Hiền Long cho biết: Trước đây, gia đình tôi chỉ gieo cấy giống lúa bao thai thường. Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền, gia đình đăng ký tham gia mô hình sản xuất lúa bao thai hồng với diện tích 1,2 mẫu. Trong quá trình sản xuất, gia đình được hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo cấy đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Từ đó, gia đình tập trung chăm sóc theo đúng quy trình. Hiện nay, gia đình đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích, năng suất đạt 1,8 đến 2 tạ/sào, tương đương giống lúa bao thai thường. Hạt gạo bao thai hồng chắc, mẩy và có hương vị thơm ngon nên giá bán cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với gạo bao thai thường. Ngay sau khi thu hoạch, gia đình đã có khách đặt mua nên gia đình rất phấn khởi và sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng diện tích trồng trong vụ tới.

Tương tự gia đình anh Thăng, các hộ tham gia mô hình hiện đều đã thu hoạch xong diện tích lúa bao thai hồng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, giống lúa này phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của xã Tân Tri. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc, hạn chế tình trạng gãy đổ, sâu bệnh gây hại, góp phần tăng năng suất và chất lượng gạo.

Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc HTX Nông sản sạch Tràng Định cho biết: Gạo bao thai hồng có hương vị đặc trưng, hạt cơm dẻo, thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện HTX đã kết nối với các hộ dân tham gia mô hình tại xã Tân Tri để thu mua thóc bao thai hồng. HTX sẵn sàng thu mua toàn bộ sản lượng người dân thu hoạch, với giá thỏa thuận phù hợp.

Bà Dương Thị Huyền, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Tri cho biết: Giống lúa bao thai hồng có tiềm năng phát triển tại địa phương và có đầu ra thuận lợi, giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. Do đó, thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu UBND xã tuyên truyền, vận động người dân duy trì và mở rộng diện tích sản xuất; phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật; tăng cường kết nối với các HTX, đơn vị thu mua để hình thành liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, xã quan tâm, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hỗ trợ để triển khai các dự án nhân rộng mô hình, từng bước hình thành vùng trồng tập trung, tạo cơ sở để phát triển và quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương.

Việc triển khai mô hình sản xuất lúa bao thai hồng tại xã Tân Tri không chỉ góp phần đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà còn mở ra hướng bảo tồn, phát huy giá trị giống lúa bản địa. Qua đó, từng bước đưa sản phẩm bao thai hồng trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã.