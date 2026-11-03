Cổ phiếu trụ giảm mạnh ép điểm số, thị trường phân hóa với thanh khoản cực thấp

VN-Index vẫn đang loanh quanh vùng đáy ngắn hạn dù đã thủng mốc 1700 điểm.

VN-Index đóng cửa giảm 0,65% (-11,1 điểm), ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp, chốt tại 1699,62 điểm. Tuy đã thủng mốc số tròn 1700 điểm nhưng chỉ số vẫn đang loanh quanh đáy ngắn hạn cách đây 10 phiên.

Sáng nay VN-Index đã có thời điểm rơi xuống dưới 1700 điểm nhưng sau đó lại phục hồi. Phiên chiều chỉ số chính thức thủng mốc này khi các cổ phiếu lớn không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ như buổi sáng. VIC lao dốc rất mạnh buổi chiều, giảm thêm tới 1,76% nữa, đóng cửa bốc hơi 3,31%. VHM cuối phiên sáng đóng vai trò làm trụ với mức tăng 1,45%, từ khoảng 2h trở đi cũng bắt đầu suy yếu và đóng cửa giảm 0,16% so với tham chiếu. Như vậy riêng phiên chiều VHM giảm 1,59%. Chỉ VIC đã khiến VN-Index mất hơn 12 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng điểm giảm chung cuộc.

Ngoài hai trụ nhóm Vin, cổ phiếu dầu khí cũng ảnh hưởng đáng kể. BSR xuất hiện áp lực bán hạ giá nhanh từ khoảng 2h10 trở đi, đóng cửa giảm mạnh 2,95%. GAS giảm sâu thêm chủ yếu ít phút cuối đợt liên tục và ATC, chốt dưới tham chiếu 2,08%.

VN30-Index đóng cửa có 14 mã xanh và 11 mã đỏ, chỉ số tăng nhẹ 0,12%, kém hơn phiên sáng với 16 mã xanh/11 mã đỏ và chỉ số tăng 0,44%. Thống kê rổ này chiều nay có 13 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt phiên sáng, 10 mã cải thiện. Tiếc rằng số giảm sâu hơn có nhiều trụ. Thêm nữa các mã tăng tốt nhất lại không phải vốn hóa cao nhất: HPG tăng 4,17%, STB tăng 2,3%, VIB tăng 2,21%, GVR tăng 1,72%, SSI tăng 1,59%.

Dù các blue-chips suy yếu nhưng phần còn lại của thị trường khá tốt. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày có 154 mã xanh và 141 mã đỏ, cũng không quá chênh lệch so với phiên sáng (162 mã xanh/119 mã đỏ). Trong đó, số mã tăng vượt 1% là 68 cổ phiếu, kém phiên sáng một chút (87 mã) đồng thời số mã giảm quá 1% là 83 mã, cao hơn buổi sáng (59 mã). Dù vậy chênh lệch thực sự không nhiều và cũng không xuất hiện áp lực bán lớn nào.

Ở nhóm giảm giá, một số cổ phiếu tầm trung bị xả rõ nét là KOS giảm 6,45% khớp 170,8 tỷ đồng; KDH giảm 2,26% với 157,2 tỷ; GEX giảm 1,15% với 145,5 tỷ; GMD giảm 1,97% với 129,2 tỷ; PNJ giảm 5,45% với 122,2 tỷ. Tổng thể trong 83 cổ phiếu yếu nhất lúc đóng cửa cũng chỉ có 16 mã thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Rổ VN30 đóng góp 4 cổ phiếu giảm quá 1% và nếu không tính giao dịch của các mã này, số còn lại chỉ chiếm khoảng 9,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Đối với nhóm tăng, khả năng duy trì lực đỡ cũng khá tốt, một phần nhờ bên bán không gây sức ép nhiều. Trong 68 cổ phiếu tăng trên 1% cũng có 30 mã khớp lệnh vượt 10 tỷ đồng, nhiều hơn đáng kể so với số giảm đạt thanh khoản tương đương. Rổ VN30 cũng đóng góp 6 mã trong số này và phần còn lại chiếm khoảng 11,6% tổng giao dịch sàn.

Các mã thu hút dòng tiền khá tốt và tăng giá mạnh là VCI tăng 2,71% khớp 217,6 tỷ; MSB tăng 2,86% với 213,2 tỷ; VPI tăng 2,25% với 98,8 tỷ; NKG tăng 3,42% với 93,5 tỷ; HCM tăng 1,94% với 63,3 tỷ; BAF tăng 1,64% với 53,9 tỷ.

Chiều nay thanh khoản khá nhỏ, HoSE khớp thêm 5.493 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với buổi sáng. Cả phiên sàn này giảm mạnh 34% so với hôm qua, chỉ đạt 10.474 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên. Tuy vậy trong bối cảnh thị trường vừa bị bán tháo hôm qua, thanh khoản giảm hôm nay và độ rộng thể hiện phân hóa cân bằng là tín hiệu tốt.