VN Index mất mốc 1.700 điểm dù sắc xanh trở lại

Kết phiên, VN Index giảm 11,1 điểm (0,65%), xuống còn hơn 1.699 điểm. Trong khi đó, số cổ phiếu tăng giá trên HoSE nhỉnh hơn số giảm, với 154 mã tăng và 141 mã giảm.

Áp lực lớn nhất đến từ các mã lớn, khiến chỉ số tiếp tục đi xuống dù nhiều cổ phiếu hồi phục. Theo đó, nhóm cổ phiếu khiến chỉ số giảm sâu, ngoài tác nhân chính là VIC, còn có BSR, GAS, VPB, BVH, BID... Phía ngược lại, nhóm mã tác động tích cực lên chỉ số có HPG, STB, HVN, CTG, GVR.

Trong phiên chiều nay, hơn 75,6 triệu cổ phiếu KOS chính thức về tài khoản nhà đầu tư. Nguồn cung khổng lồ này khiến KOS đang ở vị thế tăng trần phiên sáng, kết phiên ở mức giảm lên đến 6,5%.

Sau phiên tăng mạnh về thanh khoản trước đó, giao dịch hôm nay lại trầm lắng. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt gần 623 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.940 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 502 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp trên HoSE. Áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng, gồm MBB (254 tỷ đồng), VCB (219 tỷ đồng) và VIC (114 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với 227 tỷ đồng. Các mã HPG, SHB, VHM và TCB cũng được mua ròng lần lượt 227 tỷ đồng, 125 tỷ đồng, 119 tỷ đồng và 103 tỷ đồng.