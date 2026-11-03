Doanh thu vượt 11.200 tỷ đồng, Coteccons vẫn phải đối mặt áp lực dòng tiền

Tuy nhiên, đằng sau kết quả kinh doanh tích cực, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 774,5 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu khách hàng vượt 16.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy bài toán thu hồi công nợ và cân đối vốn lưu động vẫn là vấn đề đáng chú ý đối với nhà thầu xây dựng này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD đạt doanh thu thuần 11.268,5 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 50%, lên 10.706,8 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 561,7 tỷ đồng, tăng 62,6%; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,64% lên gần 5%.

Coteccons vay thêm hơn 2.000 tỷ đồng, chi phí lãi vay vượt 1,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 382,3 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 384 tỷ đồng, tăng khoảng 2%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 305,4 tỷ đồng, tăng 3,6%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp không còn khoản thu nhập bất thường 188,5 tỷ đồng từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh như trong quý I niên độ trước.

Dù vậy, điểm đáng chú ý hơn nằm ở khả năng chuyển hóa kết quả kinh doanh thành dòng tiền. Trong quý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm 774,5 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức âm 838,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 1.686,2 tỷ đồng. Trong khi đó, việc giảm hàng tồn kho giúp giải phóng khoảng 873,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chi khoảng 185 tỷ đồng trả lãi vay và 89,2 tỷ đồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, lượng vốn được giải phóng từ hàng tồn kho vẫn chưa đủ bù đắp phần vốn gia tăng tại các khoản phải thu và những khoản chi trong kỳ. Đây là vấn đề đáng lưu ý khi quy mô doanh thu của Coteccons đang mở rộng nhanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Coteccons đạt hơn 41.026 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu niên độ. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị hơn 18.000 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 16.041,3 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối tháng 6.

Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 52,3%, lên 3.112,5 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.068 tỷ đồng chỉ sau ba tháng. Trong đó, Coteccons ghi nhận khoản trả trước 329,4 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, trong khi đầu niên độ chưa phát sinh khoản mục này.

Bên cạnh quy mô công nợ lớn, chất lượng các khoản phải thu cũng là vấn đề cần theo dõi. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Coteccons còn gần 1.839,7 tỷ đồng nợ xấu, đã trích lập dự phòng 1.299,1 tỷ đồng. Giá trị còn lại sau dự phòng khoảng 540,6 tỷ đồng.

Trong đó, khoản phải thu 526,4 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã được trích lập dự phòng toàn bộ. Cuối tháng 7/2026, Coteccons thông báo đạt thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng với doanh nghiệp này và thỏa thuận đã được TAND TP. Hà Nội công nhận.

Nợ xấu của Coteccons tại ngày 30/9/2026.

Áp lực vốn lưu động còn thể hiện qua sự gia tăng của dư nợ vay. Tại ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của Coteccons đạt gần 7.998,6 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cuối tháng 6, tương ứng tăng hơn 2.055 tỷ đồng chỉ sau một quý. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm khoảng 6.436,4 tỷ đồng.

Cùng với dư nợ tăng, chi phí lãi vay trong quý đầu niên độ 2027 lên gần 158 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ theo số liệu doanh nghiệp công bố. Bình quân, Coteccons phát sinh hơn 1,7 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi ngày. Khoản chi này tương đương khoảng 28,1% lợi nhuận gộp trong kỳ, cao hơn đáng kể mức 12,9% cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Coteccons vẫn duy trì lượng tiền và tài sản tài chính ngắn hạn tương đối lớn. Tại cuối tháng 9, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 9.627,6 tỷ đồng. Riêng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng đến một năm đạt 8.536,6 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 817,9 tỷ đồng.

Ở chiều triển vọng, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu khoảng 14.500 tỷ đồng trong 3 tháng đầu niên độ 2027, đưa backlog chuyển tiếp lên gần 77.100 tỷ đồng. Đây là nguồn công việc đáng kể cho các kỳ tiếp theo, song cũng đồng nghĩa doanh nghiệp cần tiếp tục bố trí nguồn vốn cho hoạt động thi công, thanh toán nhà cung cấp và duy trì tiến độ dự án.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 3/11 cổ phiếu CTD của Coteccons có giá 65.500 đồng/cổ phiếu, tăng 2,66% so với giá tham chiếu. Thanh khoản đạt khoảng 738.800 đơn vị, vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 7.324 tỷ đồng.