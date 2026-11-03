Quảng Ngãi: Nông dân vùng cao bắt nhịp kinh doanh nông sản trên 'chợ số'

Mở rộng thị trường từ những gian hàng trực tuyến

Trước đây, đầu ra của nhiều sản phẩm nông nghiệp miền núi chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và các kênh phân phối truyền thống. Khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển cùng hạn chế trong hoạt động quảng bá khiến không ít sản phẩm đặc trưng dù có chất lượng vẫn khó tiếp cận người tiêu dùng ở những thị trường lớn.

Sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội đang mở ra hướng đi mới. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các cơ sở sản xuất có thể giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, livestream bán hàng và tiếp nhận đơn hàng từ nhiều địa phương. Những gian hàng trực tuyến dần trở thành cầu nối đưa nông sản miền núi vượt qua giới hạn về không gian địa lý.

Tại xã Đăk Hà, Hợp tác xã Nông nghiệp, Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung là một trong những đơn vị tích cực khai thác lợi thế này để quảng bá, phát triển thương hiệu cà phê địa phương. Với hơn 300ha vùng nguyên liệu và 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao, HTX chú trọng giới thiệu sản phẩm trên website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm thăm và làm việc với HTX Sáu Nhung

Trong đó, sản phẩm cà phê đặc biệt Sáu Nhung được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025. Sau hơn 10 năm triển khai hoạt động quảng bá, sản phẩm của đơn vị từng bước tạo dựng được thương hiệu, nâng cao độ nhận diện của cà phê Đăk Hà trên thị trường. Hiện nay, doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 21,1 tỷ đồng mỗi năm, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại xã Đăk Hà.

Ông Nguyễn Tri Sáu - Giám đốc HTX Nông nghiệp, Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung nhấn mạnh: “Việc đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử giúp hàng hóa của đơn vị được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn. Đây cũng là kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh.Không dừng lại ở quảng bá, HTX còn hướng đến nâng cao chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm thông qua truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cùng các công cụ số phù hợp. Qua đó, người tiêu dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin, nhận diện sản phẩm chính hãng, còn nhà sản xuất có thêm cơ sở xây dựng niềm tin với khách hàng”.

Cũng lựa chọn thương mại điện tử làm kênh mở rộng thị trường, HTX Dược liệu Thuận Tài (xã Đăk Pék) đang từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng của núi rừng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động đưa nông sản lên các nền tảng số

HTX hiện có 64 thành viên, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Gié Triêng, với vùng nguyên liệu rộng hơn 1.000ha. Các sản phẩm chủ lực gồm sâm Ngọc Linh, sâm dây, cà phê Arabica và nấm lim xanh.

Nhận thấy thương mại điện tử có lợi thế trong việc tiếp cận khách hàng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, HTX đã chủ động tham gia các hoạt động kinh doanh trực tuyến từ khá sớm.

Ông Nguyễn Viết Tài- Giám đốc HTX Dược liệu Thuận Tài cho hay: “Từ năm 2019, đơn vị đã tham gia các chương trình Tuần lễ trải nghiệm thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến Online Friday do Bộ Công Thương tổ chức. Sau đó, sản phẩm của HTX được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada”.

Theo ông Tài, dù sâm Ngọc Linh có giá trị cao, nhóm khách hàng đặc thù nên chưa phổ biến giao dịch trên các sàn trực tuyến, nhưng các nền tảng số vẫn là kênh hiệu quả để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên (xã Đăk Tô) cũng đang tận dụng môi trường số để mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện công ty liên kết vùng trồng gừng, nghệ, mướp đắng, sâm dây với diện tích hơn 200ha, bao tiêu sản phẩm cho hơn 500 hộ dân, trong đó trên 70% là đồng bào dân tộc Xơ Đăng.

Mạng xã hội trở thành cầu nối đưa nông sản vùng cao vươn xa

Không chỉ doanh nghiệp và hợp tác xã, nhiều cá nhân cũng đang tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để quảng bá nông sản, giới thiệu văn hóa và con người vùng cao.

Anh Hồ Việt (44 tuổi, ở thôn Kon Trang Long Loi, xã Đăk Hà) là một trong những gương mặt tiêu biểu. Hiện trang Facebook của anh có gần 400.000 người theo dõi, kênh TikTok đạt gần 380.000 người theo dõi với hơn 4,3 triệu lượt thích.

Anh Hồ Việt dùng mạng xã hội làm cầu nối đưa nông sản vùng cao vươn xa

Thông qua những video mộc mạc về ẩm thực, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt và cảnh đẹp ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi, anh Việt thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Từ lượng người theo dõi lớn, anh kết hợp giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng như mật ong hoa cà phê, phấn ong hoa cà phê, cà phê, các loại sâm và sản phẩm từ sâm, heo gác bếp...

Điểm đặc biệt trong cách làm của anh Việt là không đơn thuần giới thiệu sản phẩm mà còn lồng ghép những câu chuyện về văn hóa, phong tục và đời sống của người dân bản địa. Nhờ đó, mỗi sản phẩm không chỉ được quảng bá bằng hình ảnh mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc địa phương.

Anh Hồ Việt chia sẻ: “Thông qua mạng xã hội, tôi mong muốn giới thiệu nông sản địa phương, đồng thời quảng bá văn hóa, con người và cảnh đẹp quê hương. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.Thực tế cho thấy, mạng xã hội đang trở thành một kênh quảng bá có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những video giới thiệu sản phẩm, phiên livestream bán hàng hay nội dung trải nghiệm thực tế giúp người tiêu dùng có thêm thông tin, hình dung rõ hơn về nguồn gốc và giá trị của nông sản. Đối với người sản xuất miền núi, đây còn là cơ hội rút ngắn khâu trung gian, chủ động kết nối với khách hàng và tìm kiếm đầu ra ổn định hơn”.

Mật ong đặc sản của núi rừng Tây Nguyên

Từ những gian hàng trên sàn thương mại điện tử đến các phiên livestream trên mạng xã hội, nông sản miền núi Quảng Ngãi đang từng bước bắt nhịp với phương thức kinh doanh hiện đại. Khi công nghệ số được kết hợp với chất lượng sản phẩm và câu chuyện văn hóa bản địa, những sản vật của núi rừng sẽ có thêm cơ hội vươn xa, nâng cao giá trị và mang lại sinh kế bền vững hơn cho người dân.