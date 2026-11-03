EVNGENCO1 vượt 26% kế hoạch sản lượng điện tháng 10

Sáng 3/11, EVNGENCO1 tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 10 và 10 tháng đầu năm; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

Sản xuất điện tăng trưởng tích cực, đẩy mạnh đầu tư nguồn điện

Hội nghị giao ban tháng 11 của EVNGENCO1

Trong tháng 10, nhu cầu tiêu thụ điện bình quân ngày của hệ thống điện quốc gia đạt gần 1 tỷ kWh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện trong Tổng công ty nhìn chung tốt hơn trung bình nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành các nhà máy.

Trong bối cảnh đó, EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện, đạt 126% kế hoạch tháng. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt hơn 2,3 tỷ kWh; các công ty con và công ty liên kết đạt khoảng 1,2 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt khoảng 31,5 tỷ kWh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Ước thực hiện cả năm 2026 đạt khoảng 37,8 tỷ kWh, vượt kế hoạch sản lượng điện được Bộ Công Thương giao.

Để bảo đảm hoạt động sản xuất, EVNGENCO1 chú trọng duy trì nguồn nhiên liệu và nâng cao khả năng sẵn sàng của các tổ máy. Lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện được duy trì cao hơn mức tối thiểu theo yêu cầu của EVN.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại Hội nghị

Đối với các nhà máy thủy điện, công tác theo dõi diễn biến thủy văn và vận hành hồ chứa được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Tổng công ty đặt mục tiêu đưa mực nước các hồ về mức nước dâng bình thường hoặc mức cao nhất có thể vào ngày 31/12, chủ động chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2026-2027.

Cùng với sản xuất điện, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 10/2026, giá trị thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 ước đạt khoảng 185 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt khoảng 4.400 tỷ đồng. Tổng công ty tập trung nguồn lực triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện mới.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong tháng 10, chuỗi hoạt động Văn hóa - Thể thao năm 2026 với chủ đề “Gắn kết sức mạnh, khơi nguồn sáng tạo” được tổ chức, nổi bật là hội thảo về thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển dịch năng lượng và khai thác dữ liệu kỹ thuật phục vụ vận hành. Công tác an sinh xã hội cũng được duy trì; lũy kế 10 tháng, kinh phí thực hiện các hoạt động vì cộng đồng của Tổng công ty đạt khoảng 14,7 tỷ đồng.

Tập trung cao độ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định

EVNGENCO1 sản xuất hơn 3,5 tỷ kWh điện trong tháng 10, vượt 26% kế hoạch tháng

Trong tháng 11, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản lượng điện khoảng 3,4 tỷ kWh. Tổng công ty tiếp tục bám sát kế hoạch được giao, chủ động phương án ứng phó với diễn biến của hệ thống điện và điều kiện thủy văn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty trong 10 tháng năm 2026, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa yêu cầu toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

Đặc biệt, trước dự báo về khả năng xuất hiện El Niño trong năm 2027, cần có sự chuẩn bị sớm, nhất là trong công tác tích nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất điện. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng nhấn mạnh, hai tháng cuối năm 2026 là giai đoạn cần tập trung cao độ, với tinh thần quyết liệt như trong các tháng mùa khô. Trước yêu cầu đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác vận hành sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn. Do đó, Tổng công ty cần phát huy tối đa khả năng sẵn sàng của các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng bảo đảm an toàn lao động; tăng cường quản lý kỹ thuật, tập trung sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của thiết bị. Công tác cung ứng nhiên liệu cần được chủ động, nâng cao mức dự trữ than phục vụ sản xuất. Đối với thủy điện, ưu tiên tích nước, phấn đấu đưa mực nước các hồ về mức nước dâng bình thường vào ngày 31/12.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý khí thải, bảo đảm tiến độ các công trình. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn; tập trung triển khai hệ thống ERP, nghiên cứu ứng dụng AI trong quản trị, quản lý kỹ thuật và vận hành.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ, EVNGENCO1 tiếp tục nỗ lực bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện năm 2026, góp phần đáp ứng yêu cầu cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia.