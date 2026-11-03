Giá vàng ngày 3/11: Vàng miếng SJC tăng mạnh

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Trong phiên giao dịch hôm nay (3/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước ghi nhận đà tăng mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi tích cực sau tuần giảm sâu, giao dịch sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 3/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 3/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 132,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136,8 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 135,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 135,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 61,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 3.935,6 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 3/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong bối cảnh những tín hiệu ngoại giao tích cực giữa Iran và Mỹ làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ sớm hạ nhiệt. Triển vọng này kéo giá dầu thô đi xuống, góp phần kiềm chế áp lực lạm phát và giảm bớt sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số USD đồng loạt giảm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi. Ngoài ra, lực mua bắt đáy khi giá vàng lùi về vùng gần 4.000 USD/ounce góp phần cải thiện lực cầu trên thị trường, hạn chế đà suy yếu của kim loại quý và tạo động lực cho giá vàng bật tăng trở lại.

Theo ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giá đóng cửa dưới vùng này với khối lượng giao dịch lớn, áp lực bán có thể gia tăng, khiến vàng lùi về ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,75 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,912%. Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa với chỉ số Nasdaq giảm 1,07%, còn 25.164,32 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,51%, còn 7.541,4 điểm; trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,41%, chốt ở mức 51.983,98 điểm. Giá dầu thế giới giảm mạnh, giao dịch quanh mức 104,86 USD/thùng đối với dầu Brent và 96,69 USD/thùng với dầu WTI.