Ngân hàng Bac A Bank lãi 829 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 148%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, riêng ba tháng cuối quý III, Bac A Bank đạt gần 147 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm hơn 50% so với quý II. Điểm đáng chú ý là lợi nhuận tăng nhẹ không đến từ sự cải thiện đồng đều của các hoạt động kinh doanh. Trong khi thu nhập lãi thuần giảm 4%, còn 674 tỷ đồng, một số mảng ngoài lãi lại ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, thu nhập từ lãi đạt 4.454 tỷ đồng, tăng 28%, nhưng chi phí lãi tăng nhanh hơn, ở mức 36%, lên 3.780 tỷ đồng. Điều này khiến thu nhập lãi thuần chịu sức ép. Ở chiều ngược lại, hoạt động ngoại hối chuyển từ lỗ 16 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 37 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 73%, đạt 66 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ mang về gần 43 tỷ đồng lãi thuần, tăng 9%.

9 tháng đầu năm BacAbank lãi 829 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 847 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 24%, lên 682 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân viên tăng 40%, đạt 467 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng vì vậy giảm 28%, còn 165 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí trích lập dự phòng giảm 63%, xuống gần 34 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng ghi nhận hơn 15 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của Bac A Bank đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 19%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.271 tỷ đồng, tăng 20%, trong khi chi phí hoạt động tăng 13%, lên 1.910 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trước dự phòng đạt 1.361 tỷ đồng, tăng 32%. Dù vậy, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng 113%, lên 607 tỷ đồng, đã thu hẹp đáng kể thành quả từ hoạt động kinh doanh. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt gần 829 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ.

Bức tranh tài chính tại ngày 30/9/2026 cho thấy quy mô hoạt động của ngân hàng tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản hợp nhất đạt 220.904 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 138.333 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các cấu phần nguồn vốn có sự khác biệt. Tiền gửi khách hàng đạt 129.790 tỷ đồng, chỉ tăng 2%, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 55%, lên 39.395 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá cũng tăng 31%, đạt 32.534 tỷ đồng.

Một khoản mục khác đáng lưu ý là tài sản Có khác, tăng 42% so với đầu năm, lên 8.891 tỷ đồng. Trong đó, các khoản lãi, phí phải thu đạt 8.110 tỷ đồng, chiếm khoảng 91% tài sản Có khác và gần 3,7% tổng tài sản. Đây là chỉ tiêu cần tiếp tục được theo dõi, bởi khả năng thu hồi các khoản phải thu có liên quan đến chất lượng tài sản và dòng tiền thực tế của ngân hàng.

Áp lực thể hiện rõ hơn qua diễn biến nợ cần chú ý. Cuối tháng 9, tổng nợ xấu nội bảng của Bac A Bank đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,15% lên 1,19%. Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 62%, lên 222 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng 47%, lên 202 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 3%, lên 1.221 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 148%, từ gần 370 tỷ đồng lên 917 tỷ đồng. Đây là nhóm nợ chưa được xếp vào nợ xấu nhưng có dấu hiệu cần theo dõi về khả năng trả nợ. Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 đạt 2.562 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy áp lực chất lượng tín dụng không chỉ nằm ở số dư nợ xấu hiện hữu mà còn ở lượng khoản vay có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ.

Bà Thái Hương là gương mặt gắn bó lâu năm với Bac A Bank, hiện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Theo thông tin giới thiệu của ngân hàng và các hồ sơ công bố, bà tham gia xây dựng Bac A Bank từ những năm đầu thành lập năm 1994. Bên cạnh lĩnh vực tài chính, bà được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, doanh nghiệp phát triển thương hiệu TH true MILK và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Từ năm 2008, bà Hương gắn với định hướng đầu tư vào chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo mô hình khép kín. Tổ hợp trang trại tại Nghệ An sau đó trở thành một trong những dự án tiêu biểu của TH trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2020, bà được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tháng 10/2025, bà tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng Doanh nhân xuất sắc ASEAN.