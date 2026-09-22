Nữ võ sĩ công an hai lần giành HCV ASIAD

Chiều 22/9, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ môn karate, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Ngọc Trâm bước lên bục cao nhất ở đấu trường Á vận hội. Ảnh: Mai Loan.

Đối đầu bộ ba của Iran, các võ sĩ Việt Nam lựa chọn bài quyền Tomari Bassai. Sự phối hợp về nhịp điệu, tốc độ và động tác giúp đội nhận được đánh giá cao hơn đối thủ từ cả năm trọng tài, khép lại trận đấu với chiến thắng tuyệt đối. Trước đó, Ngọc Trâm và đồng đội lần lượt vượt qua Nepal, Đài Bắc (Trung Quốc) cùng tỷ số 5-0. Ảnh: Mai Loan.

Với Ngọc Trâm, thành tích lần này tiếp nối tấm huy chương vàng cô từng giành cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên năm 2023. Trong đội hình có hai gương mặt mới so với kỳ đại hội trước, Ngọc Trâm vẫn ở đó, tiếp tục góp mặt ở hành trình chinh phục ngôi cao nhất. Ảnh: Mai Loan.

Đã có kinh nghiệm thi đấu và giành huy chương vàng ở Á vận hội, Ngọc Trâm vẫn không giấu được áp lực trước phần thi quyết định. Nữ vận động viên thừa nhận bản thân lo lắng, phải tự nhắc mình tập trung vào những gì đã chuẩn bị. “Gia đình sẽ rất tự hào về tôi. Tôi hy vọng là vậy. Trước bài thi, tôi rất lo lắng. Đây là lần thứ 2 tôi vào chung kết ở ASIAD nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải tập trung. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, rất chăm chỉ”, Ngọc Trâm chia sẻ. Khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông quốc tế, nữ vận động viên cho thấy khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Ảnh: Mai Loan.

Tấm huy chương vàng tại ASIAD 20 tiếp tục mang đến sự ghi nhận cho những nỗ lực của Ngọc Trâm. Theo thông tin công bố sau trận chung kết, đội kata nữ nhận thưởng nóng 100 triệu đồng từ đoàn thể thao Việt Nam. Riêng Ngọc Trâm được Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân thưởng 50 triệu đồng, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng.

Khi giành huy chương vàng SEA Games 32, Ngọc Trâm từng nói đấu trường khu vực là nơi để cô học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới cơ hội giành thành tích ở các giải châu Á và quốc tế. Cũng trong năm 2023, cô cùng đội kata nữ giành huy chương vàng ASIAD 19. Với thành tích tại đại hội, Ngọc Trâm được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2024, nữ võ sĩ tiếp tục có huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á, huy chương bạc giải vô địch châu Á. Cô được giới thiệu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Ngọc Trâm tiếp tục tỏa sáng ở SEA Games lần thứ 33.

Năm 2025, tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim, Nguyễn Ngọc Trâm cùng 4 vận động viên tiêu biểu là Lê Văn Công, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Hải, Phạm Quang Huy xuất hiện trên sân khấu và giao lưu cùng khán giả.

Khi MC hỏi về cảm xúc nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế, Ngọc Trâm nhắc đến từ "tự hào". Với hành trình của mình ở ASIAD, Ngọc Trâm tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng, tấm gương cho hàng triệu người trẻ. Ảnh: Thùy Linh.