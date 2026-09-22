Phản ứng của tân binh Việt kiều khi Quang Hải rời tuyển

Nguyễn Minh được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chọn trả lời báo chí ngay buổi tập đầu tiên với tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

"Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất của tuyển Việt Nam. Tôi buồn khi cậu ấy phải rút lui trước giải. Đó là tin không vui. Nhưng chấn thương là điều bình thường trong bóng đá. Tuyển Việt Nam phải chiến đấu mà không có cậu ấy. Dù sao, chúng tôi vẫn đang có lực lượng tốt. Cứ chiến đấu thôi!", Nguyễn Minh trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 22/9 của tuyển Việt Nam.

Trước khi trả lời, cựu cầu thủ CLB Hà Tĩnh hỏi lại phóng viên: "Đã chính thức chưa?".

Buổi tập diễn ra lúc 16h40. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng thông tin chính thức về việc Quang Hải không thể dự FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 13h43 cùng ngày.

Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi tới Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026, cũng là buổi tập đầu tiên của tân binh Việt kiều Pháp trong màu áo tuyển Việt Nam. "Hôm nay, mọi thứ đều rất tốt. Tôi làm quen các thành viên trong đội và tất cả đều ổn. Sáng nay, tôi hơi hồi hộp, nhưng giờ không có vấn đề gì", Nguyễn Minh chia sẻ về ngày đầu hội quân cùng các "Chiến binh sao vàng".

"Khi thức dậy, tôi nhận rất nhiều tin nhắn của bạn bè, gia đình về việc tôi lần đầu lên tuyển. Sau đó, tôi gọi điện cho bố và mẹ. Mẹ tôi không quan tâm nhiều đến bóng đá, nhưng bà rất tự hào vì đây là tuyển quốc gia. Bà rất vui và chúng tôi trò chuyện về cuộc sống. Vậy thôi", cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cho biết.

Nguyễn Adou Leygley Minh là đồng đội với Quang Hải ở CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Trước khi trở thành tân binh của tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh đồng hành cùng đoàn quân của HLV Kim ở ASEAN Cup 2026 trong vai trò khán giả. "Tôi xem tất cả các trận của tuyển Việt Nam ở giải này. Đến chung kết lượt về, tôi có mặt ở sân Mỹ Đình. Người hâm mộ và bầu không khí lúc ấy thật tuyệt vời, cũng như mang đến niềm vui cho cả nước. Lúc đó, tôi là cổ động viên, còn giờ là tuyển thủ. Đó là bước tiến rất lớn", trung vệ sinh năm 1997 chia sẻ.

"Tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là khoảnh khắc không thể quên. Thật khó để được triệu tập lên tuyển quốc gia. Tôi sẽ cống hiến hết mình và hãy chờ xem, liệu tôi có được ra sân để đóng góp cho đội không", Nguyễn Minh nói thêm.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, trung vệ 29 tuổi sẽ được trải nghiệm những cuộc đối đầu mang tính kình địch khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bảng và có thể chạm trán Indonesia, Malaysia ở chung kết hoặc trận tranh hạng ba.

"Trận nào cũng quan trọng, không riêng gì gặp tuyển Thái Lan hay đối thủ nào. Nhưng gặp đối thủ này sẽ là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng mọi trận, nên việc giữ tập trung rất quan trọng", Nguyễn Minh bày tỏ quan điểm.

Tuyển Việt Nam lên đường đi Indonesia ngày mai (23/9). Đội sẽ lần lượt gặp Philippines vào ngày 26/9, Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10). Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.