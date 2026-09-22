'Bom tấn' 75 triệu euro hóa thảm họa tại Serie A

Ramos chưa tạo được dấu ấn tại Serie A. Ảnh: Reuters.

Gia nhập đội chủ sân San Siro với mức phí được báo cáo lên tới 75 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí, tiền đạo người Bồ Đào Nha được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán trung phong mà "Rossoneri" theo đuổi suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sau 5 lần ra sân, những gì Ramos để lại đang khiến người hâm mộ Milan lo lắng.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha mới ghi 1 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường. Pha lập công duy nhất của anh đến trong trận gặp Venezia, đội đang đứng cuối bảng. Hôm 21/9, Ramos cũng không ghi bàn mà chỉ góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Lecce tại vòng 5 Serie A.

Trước đó, tiền đạo 25 tuổi trải qua chuỗi trận với phong độ đáng báo động. Chân sút người Bồ Đào Nha trải qua 3 trận liên tiếp không có bất kỳ cú sút trúng đích nào. Trong thất bại 0-2 của Milan trước Benfica tại Europa League hôm 17/9, Ramos gần như "tàng hình" trên sân.

Theo TMW, Ramos chỉ có 4 lần chạm bóng trong vùng cấm Benfica, ít hơn cả tiền vệ Adrien Rabiot, người chỉ được tung vào sân trong hiệp hai. Chân sút người Bồ Đào Nha cũng để mất bóng tới 16 lần, một thống kê càng khiến màn trình diễn của anh trở nên đáng thất vọng.

Ramos nguy cơ thành "bom xịt" tại Serie A. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói là Milan đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ramos khi bỏ ra khoản tiền lớn để đưa anh về từ PSG trong mùa hè vừa qua. "Rossoneri" từ lâu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một trung phong đủ sức kế thừa chiếc áo số 9 danh tiếng.

Trong khoảng 15 năm qua, Milan đã lần lượt trao kỳ vọng cho hàng loạt tiền đạo như Alexandre Pato, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, Andre Silva, Gonzalo Higuain, Krzysztof Piatek, Mario Mandzukic và Niclas Fullkrug. Tuy nhiên, chỉ Filippo Inzaghi và Olivier Giroud thực sự đáp ứng được kỳ vọng gắn với số áo này.

Nếu tính tại Serie A, Ramos là "bom tấn" đắt giá nhất trong suốt 4 năm gần đây, kể từ khi Dusan Vlahovic gia nhập Juventus với giá 85,4 triệu euro. Lần gần nhất một thương vụ đắt đỏ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn tại giải đấu này là vào mùa hè 2018, khi Cristiano Ronaldo cập bến Juventus với giá 117 triệu euro.

Chính vì vậy, Ramos đang đứng trước sức ép rất lớn. Từ một bản hợp đồng được kỳ vọng phá bỏ lời nguyền "số 9" tại San Siro, tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện lại đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau những màn trình diễn kém thuyết phục.

Mùa giải vẫn còn rất dài và Ramos còn cơ hội đảo ngược tình thế. Nhưng với mức giá 75 triệu euro, bàn thắng ít ỏi cùng những thống kê đáng lo sau 5 trận đầu đang khiến thương vụ "bom tấn" của Milan có nguy cơ trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất Serie A mùa này.

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