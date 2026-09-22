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Khoa Ngô, Adou Minh, Williams Minh Hoàng sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Những tân binh Việt kiều như Ngô Đăng Khoa, Adou Minh hay Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

Báo VietnamPlus
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Chiều 22/9, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiều 22/9, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trung vệ Adou Minh (số 5) và tiền đạo Williams Minh Hoàng (số 28) là hai tân binh Việt kiều được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trung vệ Adou Minh (số 5) và tiền đạo Williams Minh Hoàng (số 28) là hai tân binh Việt kiều được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m9 được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án tấn công chất lượng cho thầy Kim ở giải đấu tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m9 được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án tấn công chất lượng cho thầy Kim ở giải đấu tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tân binh được triệu tập bổ sung là Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006) cũng đã sẵn sàng mang đến 'làn gió mới' ở hàng công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tân binh được triệu tập bổ sung là Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006) cũng đã sẵn sàng mang đến 'làn gió mới' ở hàng công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những 'sao mai' Việt kiều được kỳ vọng sẽ chứng minh năng lực ở sân chơi hàng đầu khu vực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những 'sao mai' Việt kiều được kỳ vọng sẽ chứng minh năng lực ở sân chơi hàng đầu khu vực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

'Binh đoàn Rồng Vàng' cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (số 16). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

'Binh đoàn Rồng Vàng' cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (số 16). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vai trò của Hoàng Đức ở tuyến giữa sẽ càng quan trọng hơn với đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt do chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vai trò của Hoàng Đức ở tuyến giữa sẽ càng quan trọng hơn với đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt do chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày mai 23/9, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày mai 23/9, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khoa-ngo-adou-minh-williams-minh-hoang-san-sang-cho-fifa-asean-cup-2026-post1137755.vnp