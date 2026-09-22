Khoa Ngô, Adou Minh, Williams Minh Hoàng sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 22/9, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trung vệ Adou Minh (số 5) và tiền đạo Williams Minh Hoàng (số 28) là hai tân binh Việt kiều được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m9 được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án tấn công chất lượng cho thầy Kim ở giải đấu tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tân binh được triệu tập bổ sung là Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006) cũng đã sẵn sàng mang đến 'làn gió mới' ở hàng công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những 'sao mai' Việt kiều được kỳ vọng sẽ chứng minh năng lực ở sân chơi hàng đầu khu vực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

'Binh đoàn Rồng Vàng' cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (số 16). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vai trò của Hoàng Đức ở tuyến giữa sẽ càng quan trọng hơn với đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt do chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày mai 23/9, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)