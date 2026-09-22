MU hỏi mua Fermin Lopez với giá kỷ lục

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, MU vừa có những liên hệ đầu tiên với Barcelona để đặt vấn đề liên quan đến chuyển nhượng Fermin Lopez.

MU đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải thảm họa (5 điểm sau 5 trận Ngoại hạng Anh; hiệu số 8-8), buộc các quan chức ở sân Old Trafford phải tiến hành cải tổ.

MU sẵn sàng phá kỷ lục để mua Fermin. Ảnh: FBC

Một trong những kế hoạch quan trọng với MU là tìm người kế thừa đội trưởng Bruno Fernandes.

Hợp đồng của Bruno Fernandes còn thời hạn đến năm 2027. MU không loại trừ khả năng chia tay tiền vệ Bồ Đào Nha vì lương cao và thường xuyên gây thất vọng trong các trận lớn.

Sau khi nghiên cứu kỹ các mục tiêu, bộ phận bóng đá MU đánh giá cao Fermin Lopez.

Các nguồn tin từ Catalunya cho biết, đại diện của MU muốn thảo luận với Barca về mức phí chuyển nhượng lên đến 140 triệu euro.

Trong lịch sử chuyển nhượng của MU, kỷ lục là 105 triệu euro thuộc về Paul Pogba - khi “Quỷ đỏ” mua lại anh từ Juventus mùa hè 2026.

Fermin Lopez là một trong những nhân tố quan trọng của Barcelona. Mùa này, anh ghi 4 bàn và 2 kiến tạo sau 447 phút ở La Liga - con số ấn tượng với một tiền vệ.

Tuy nhiên, theo El Nacional, Barca cho rằng mức giá 140 triệu euro chưa đủ để Fermin Lopez rời sân Camp Nou.

El Nacional dẫn nguồn tin thân Barca cho biết, Chủ tịch Joan Laporta chỉ đồng ý để cầu thủ 23 tuổi ra đi trong trường hợp có đối tác kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng.

Fermin Lopez vừa gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2031, điều khoản giải phóng lên đến 500 triệu euro.