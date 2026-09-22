Tuyển Thái Lan chơi lớn trước FIFA ASEAN Cup

Peter Taylor (trái) được bổ sung vào ban huấn luyện tuyển Thái Lan chỉ vài ngày trước FIFA ASEAN Cup 2026.

Peter Taylor xuất hiện ở tuyển Thái Lan chỉ vài ngày trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup. Với một HLV từng tạm quyền tuyển Anh, làm việc ở Premier League và trao băng đội trưởng “Tam sư” cho David Beckham, đây không phải sự bổ sung mang tính hình thức.

HLV Hudson nói ông Taylor sẽ trực tiếp hỗ trợ các buổi tập và công tác chuẩn bị thể lực. Nhà cầm quân người Anh cũng nhấn mạnh HLV 73 tuổi không đến để thay thế bất kỳ ai trong ê-kíp hiện tại. Điều đó cho thấy Thái Lan muốn tăng chất lượng chuẩn bị ngay lập tức, thay vì thực hiện một cuộc cải tổ lớn trước giải.

Thời điểm Taylor được mời sang cũng nói lên nhiều điều. Thái Lan mới tập trung từ ngày 21/9, trong khi trận đầu diễn ra ngày 26/9. Khoảng thời gian chuẩn bị quá ngắn để Hudson thay đổi sâu về chiến thuật, nên phần việc quan trọng hơn là đưa cầu thủ về cùng trạng thái, kiểm soát thể lực và giúp các buổi tập hiệu quả hơn.

Đó lại đúng là vấn đề Thái Lan từng gặp ở ASEAN Cup hồi tháng 8. Sau trận thắng Malaysia 2-0, HLV Hudson thừa nhận một số cầu thủ xuống sức rõ rệt và có người bị chuột rút cuối trận. Đến chung kết lượt đi gặp Việt Nam, thể trạng tiếp tục được ông nhắc đến khi giải thích cách sử dụng nhân sự.

Thái Lan sau đó thua Việt Nam 2-4 sau hai lượt trận chung kết. Vì vậy, FIFA ASEAN Cup đến chỉ một tháng sau không đơn giản là giải tiếp theo trong lịch thi đấu. Đây là cơ hội để HLV Hudson cho thấy đội bóng của ông đã phản ứng ra sao sau thất bại.

Thái Lan không đi Indonesia để thử nghiệm

Nếu chỉ muốn thử người, Hudson không cần phải bổ sung một HLV có hồ sơ như Taylor ngay sát ngày khai mạc.

Thái Lan vẫn gọi Chanathip Songkrasin và giữ phần lớn bộ khung chính. Việc thêm Taylor vào ban huấn luyện càng cho thấy mục tiêu của họ là cạnh tranh ngay, chứ không phải sử dụng giải đấu như một đợt chuẩn bị dài hạn.

Hudson và Taylor từng làm việc cùng nhau tại Bahrain và tuyển New Zealand.

Taylor cũng là lựa chọn phù hợp bởi HLV Hudson không phải mất thời gian làm quen với một cộng sự mới. Hai người đã biết nhau từ năm 2012, khi Taylor dẫn Bahrain và đưa Hudson sang phụ trách đội U23.

HLV Hudson khi ấy còn khá trẻ trong nghề huấn luyện. Sau này, ông nhiều lần nhắc lại rằng cơ hội ở Bahrain có ý nghĩa lớn với sự nghiệp của mình.

Vài năm sau, vai trò của họ đảo ngược. Khi Hudson dẫn tuyển New Zealand, ông mời Taylor vào ban huấn luyện. Hai người vì thế đã từng làm việc với nhau ở cả hai vị trí: một người làm cấp trên, rồi sau đó trở thành cộng sự.

Đó là điểm quan trọng trong một đợt tập trung chỉ kéo dài vài ngày. Taylor không cần học lại cách Hudson tổ chức buổi tập, phân chia trách nhiệm hay giao tiếp với cầu thủ. Ông có thể bắt tay vào việc gần như ngay lập tức.

HLV Hudson cũng cần một giải đấu tốt

Đằng sau sự nghiêm túc của Thái Lan còn là áp lực dành cho HLV Hudson.

Sau khi mất chức vô địch Đông Nam Á vào tay Việt Nam, vị thế của ông khó có thể giống trước giải. FIFA ASEAN Cup vì vậy là dịp để HLV người Anh lấy lại phần nào niềm tin, đặc biệt khi Thái Lan vẫn đặt mục tiêu ở nhóm đầu khu vực.

Hudson từng thừa nhận trong nghề HLV, tương lai luôn gắn với những trận đấu kế tiếp. Không có bằng chứng cho thấy chiếc ghế của ông phụ thuộc trực tiếp vào kết quả FIFA ASEAN Cup, nhưng rõ ràng đây là giải đấu mà ông khó có thể xem nhẹ.

Việc mời Taylor cho thấy Thái Lan chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu sau thất bại trước Việt Nam ở ASEAN Cup.

Nếu Thái Lan chơi tốt, HLV Hudson có thêm cơ sở để chứng minh đội tuyển đang đi đúng hướng. Nếu họ tiếp tục thất bại, đặc biệt trước những đối thủ quen thuộc như Việt Nam hay Indonesia, sức ép dành cho HLV người Anh chắc chắn sẽ tăng.

Trong bối cảnh đó, việc gọi Taylor là một lựa chọn dễ hiểu. Hudson tìm đến người ông tin tưởng, từng làm việc chung và có đủ kinh nghiệm để hỗ trợ ngay mà không cần thời gian thích nghi.

Với Thái Lan, đây cũng là tín hiệu cho thấy họ muốn làm nhiều hơn sau thất bại hồi tháng 8. Không chỉ thay đổi cầu thủ, đội tuyển còn gia cố cả bộ máy phía sau.

Chi tiết Taylor từng trao băng thủ quân tuyển Anh cho Beckham khiến sự xuất hiện của ông trở nên đáng chú ý. Nhưng lý do thực sự khiến ông có mặt ở tuyển Thái Lan lúc này nằm ở chỗ khác: Hudson cần thêm một người đủ kinh nghiệm để giúp đội chuẩn bị tốt hơn cho một giải đấu mà cả ông lẫn Thái Lan đều rất muốn thắng.