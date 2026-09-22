Võ sĩ bật khóc vì 700 gram ở ASIAD

Suchika Tariyal bật khóc sau khi mất suất vào chung kết MMA nữ ASIAD 20 theo cách khó ngờ.

Tariyal quỳ xuống sàn đấu và bật khóc khi trọng tài giơ tay Tiffany Teo. Võ sĩ Ấn Độ mất suất vào chung kết hạng 60 kg nữ MMA dù không bị knock-out, không phạm luật và cũng không thua đối thủ về điểm số sau khi kết quả được xem xét lại. Khác biệt cuối cùng giữa hai người chỉ là 700 gram.

Theo Indian Express, Tariyal gặp Teo của Singapore ở bán kết nội dung MMA truyền thống hôm 21/9 tại Nagoya City Inae Sports Center. Hai võ sĩ thi đấu giằng co và không thể phân định thắng thua sau thời gian chính thức lẫn hiệp phụ.

Ban đầu, trọng tài trao chiến thắng cho Teo. Đội Ấn Độ phản đối vì cho rằng Tariyal có nhiều đòn đánh hiệu quả hơn, sau đó nộp 1.000 USD để yêu cầu xem xét lại kết quả. Sau quá trình đánh giá lại trận đấu, kết quả được xác định là hòa và ban tổ chức phải sử dụng một tiêu chí khác để chọn người vào chung kết.

700 g tạo ra khác biệt

Theo Times of India, trong trường hợp trận đấu vẫn bất phân thắng bại sau khi áp dụng các tiêu chí trước đó, trọng lượng của hai võ sĩ tại buổi cân chính thức có thể được sử dụng để xác định người đi tiếp. Người nhẹ cân hơn sẽ có lợi thế.

Tariyal nặng khoảng 59,2 kg, còn Teo ở mức 58,5 kg. Cả hai đều đủ điều kiện thi đấu ở hạng 60 kg, nhưng võ sĩ Singapore nhẹ hơn đối thủ khoảng 700 gram. Chính khoảng cách này giúp Teo giành quyền vào chung kết.

Điều đó cũng có nghĩa Tariyal không bị loại vì quá cân. Võ sĩ Ấn Độ vẫn thấp hơn giới hạn 60 kg và hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu. Cân nặng chỉ trở thành tiêu chí phân định sau khi trận bán kết không tìm được người thắng bằng những cách trước đó.

Tariyal không giấu được thất vọng khi biết kết quả. Indian Express cho biết cô ban đầu không muốn tiến lại gần trọng tài trong thủ tục công bố người thắng. Sau khi được ban huấn luyện thuyết phục, Tariyal bước ra giữa sàn rồi quỳ xuống bật khóc khi cánh tay Teo được giơ lên.

"Tôi nghĩ mình đã thắng", Tariyal nói sau trận. Võ sĩ 36 tuổi cho biết cô không đồng tình với quyết định, đồng thời nhấn mạnh bản thân không gặp vấn đề ở buổi cân và vẫn nằm trong giới hạn của hạng 60 kg.

Tariyal vẫn đi vào lịch sử với tấm huy chương MMA đầu tiên của Ấn Độ tại ASIAD.

Đội Ấn Độ cũng thất vọng vì sau khi bỏ 1.000 USD để yêu cầu xem xét lại, kết quả ban đầu được thay đổi thành hòa nhưng Tariyal vẫn không thể vào chung kết. Cuối cùng, suất tranh HCV không được quyết định bởi một đòn đánh hay điểm số, mà bởi chênh lệch cân nặng giữa hai võ sĩ.

Tấm HCĐ lịch sử

Dù dừng bước theo cách đặc biệt, Tariyal vẫn tạo dấu mốc cho thể thao Ấn Độ. Đây là tấm huy chương MMA đầu tiên của nước này tại ASIAD, trong kỳ đại hội mà môn võ tổng hợp lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu.

Trước bán kết, Tariyal đánh bại Altanchimeg Baigalmaa của Mông Cổ 2-0 ở tứ kết để chắc chắn có huy chương. Võ sĩ 36 tuổi từng thi đấu judo trước khi chuyển sang các môn võ khác và sau đó theo đuổi MMA.

Trong khi đó, kết quả gây tranh luận đưa Teo vào trận tranh HCV với Khilola Sobirova của Uzbekistan. Theo CNA, võ sĩ Singapore đứng trước cơ hội tạo dấu mốc cho thể thao nước này ngay trong lần đầu MMA xuất hiện tại ASIAD.

Trận bán kết cũng khiến cách phân định thắng thua của MMA tại ASIAD được chú ý. Với những khán giả không quen luật của môn này, việc cân nặng quyết định người vào chung kết đặc biệt khó hiểu khi cả hai võ sĩ đều đạt yêu cầu của hạng cân.

Tariyal bước lên sàn với trọng lượng hợp lệ và trận đấu cuối cùng được xác định hòa. Tuy nhiên, khi các tiêu chí trước đó không thể tìm ra người thắng, 700 g trở thành khoảng cách giữa tấm HCĐ và cơ hội tranh HCV ASIAD.