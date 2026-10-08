HONOR 600S qua bài test pin và độ bền

Một chiếc smartphone ngày nay có thể dư sức đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhưng điều khiến người dùng bận tâm lại rất đơn giản: máy có chịu được một lần lỡ tay làm rơi, có phải vội cất khi gặp mưa, hay đủ pin dùng đến cuối ngày. Khi khác biệt về cấu hình, camera hay màn hình ngày càng khó nhận ra, độ bền và thời lượng pin lại trở thành những yếu tố có giá trị thực tế.

HONOR 600S mang đến trải nghiệm tối ưu với độ bền cao và thời lượng pin dài.

HONOR 600S đi theo hướng này, nhờ đó người dùng có thể an tâm hơn khi lỡ tay làm rơi máy hay gặp mưa bất chợt, đồng thời thoải mái sử dụng mà bớt lo chuyện sạc pin trong ngày.

Bền bỉ trước va đập, kháng nước chuẩn IP69K

Điện thoại có thể trượt khỏi bàn, rơi khỏi túi hay tuột khỏi tay là những tình huống dễ gặp trong quá trình sử dụng hàng ngày. HONOR 600S giúp người dùng an tâm hơn với khả năng chống rơi và va đập đạt chứng nhận SGS 5 sao từ SGS, tổ chức kiểm định độc lập của Thụy Sĩ đánh giá khả năng thiết bị chịu rơi và va đập theo quy trình tiêu chuẩn.

Trong bài thử thực tế, HONOR 600S được thả từ độ cao khoảng 1,5 m xuống sàn cứng, trong đó có lần màn hình tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn. Sau bài thử, máy vẫn nguyên vẹn, màn hình không nứt vỡ, cảm ứng và các chức năng hoạt động bình thường.

HONOR 600S vẫn hoạt động bình thường sau khi thả rơi xuống nền cứng.

Một cốc nước vô tình đổ trên bàn hay cơn mưa bất chợt đều có thể khiến điện thoại bị ướt. Trong các bài thử với những tình huống này, HONOR 600S vẫn hoạt động bình thường, kể cả khi nước từ vòi xối trực tiếp vào màn hình.

Ngoài IP68 thường gặp, máy có thêm IP69 và IP69K, tăng khả năng bảo vệ trước tia nước mạnh và áp lực cao. HONOR cũng thử nghiệm máy qua 10.000 chu kỳ tiếp xúc với nước, hướng đến khả năng bảo vệ lâu dài.

Bộ ba IP68, IP69 và IP69K giúp HONOR 600S đối phó với cả những lần vô tình đổ nước, gặp mưa lẫn dòng nước có áp lực mạnh.

Một bất tiện khác khi gặp nước là màn hình cảm ứng thường khó điều khiển. Wet-hand Touch trên HONOR 600S giúp cảm ứng vẫn nhận thao tác khi ngón tay hoặc màn hình đang ướt. Sau bài thử, máy vẫn có thể nhập tin nhắn, vuốt giao diện hay mở camera mà không cần lau khô hoàn toàn.

Độ bền cũng được tính đến trong quá trình sử dụng lâu dài. HONOR công bố 600S đã trải qua 800.000 lần chạm màn hình, 210.000 lần nhấn nút nguồn và 15.000 lần cắm rút cổng USB, mô phỏng những thao tác được lặp lại hàng ngày trong nhiều năm.

Pin 8.100 mAh hướng đến độ bền 6 năm

Nếu rơi vỡ là sự cố bất chợt, hết pin lại có thể xảy ra hàng ngày. HONOR 600S trang bị viên pin 8.100 mAh, lớn hơn đáng kể mức thường thấy trên smartphone phổ thông.

Trong bài thử, máy ghi nhận hơn 12 giờ sáng màn hình nhưng vẫn còn trên 30% pin, trong đó PUBG Mobile chiếm 98% mức sử dụng pin. Đây gần như là một bài stress test với cường độ cao hơn một ngày sử dụng thông thường.

Sau hơn 12 giờ chơi PUBG Mobile, HONOR 600S vẫn còn trên 30% pin.

HONOR 600S còn được định hướng cho thời gian sử dụng tới 6 năm, với khả năng duy trì trên 80% dung lượng pin sau 5 năm. Pin tốt không chỉ là thời lượng dùng lâu sau mỗi lần sạc, mà còn phải ít xuống cấp sau vài năm sử dụng. Dung lượng lớn cũng hữu ích khi điện thoại phải hoạt động liên tục như livestream, quay timelapse hay bật bản đồ trong chuyến đi dài. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45 W, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc.

HONOR 600S: Mẫu smartphone được tối ưu cho những trải nghiệm hàng ngày

Bên cạnh độ bền và thời lượng pin, HONOR 600S còn có phím AI riêng để truy cập nhanh các công cụ như Gemini, dịch thuật, tìm kiếm và chỉnh sửa ảnh bằng AI.

Phím AI một chạm trên HONOR 600S giúp đơn giản hóa các tác vụ phức tạp chỉ trong một lần bấm. Khi lướt mạng xã hội hay xem tài liệu, người dùng chỉ cần bấm nút để truy cập nhanh tính năng Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search) hoặc Tóm tắt văn bản. Khi cần chụp ảnh nhanh hay chỉnh sửa, phím tắt giúp kích hoạt máy ảnh ngay lập tức hoặc truy cập nhanh trợ lý ảnh AI. Đặc biệt, trong công việc, tính năng AI Recorder hỗ trợ ghi âm và tự động dịch, tạo ghi chú cuộc họp trong chớp mắt. Tính năng này góp phần mang lại sự tiện lợi vượt trội cho mọi nhu cầu hằng ngày.

HONOR 600S tập trung vào những thứ có thể cảm nhận hàng ngày: đủ bền trước những lần bất cẩn, pin đủ lâu và trải nghiệm ổn định để sử dụng dài hạn. Với smartphone phổ thông, sự an tâm này có thể thiết thực hơn việc chạy đua thêm một vài thông số.