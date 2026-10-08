Khám phá OPPO A7 Pro 5G: Đột phá camera selfie AI 50MP cùng pin dung lượng lớn 8.000 mAh

OPPO vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại OPPO A7 Pro 5G tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của dòng sản phẩm A Series. Thiết bị thu hút sự quan tâm lớn khi được tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến vốn chỉ xuất hiện trên dòng cận cao cấp Reno, mang đến trải nghiệm nâng cấp toàn diện từ khả năng chụp ảnh cho đến thời lượng sử dụng thực tế.

OPPO A7 Pro 5G là tân binh mới gia nhập thị trường Việt Nam

Công nghệ nhiếp ảnh: Đưa hệ thống camera selfie AI từ dòng Reno xuống tầm trung

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên OPPO A7 Pro 5G là hệ thống camera selfie góc siêu rộng độ phân giải lên đến 50MP. Đây là lần đầu tiên OPPO mang giải pháp camera trước cao cấp vốn là dấu ấn của dòng Reno xuống phân khúc di động tầm trung, tối ưu hóa cho nhu cầu chụp ảnh chân dung và sáng tạo nội dung của người dùng trẻ.

Hệ thống cảm biến độ phân giải cao kết hợp chặt chẽ với các thuật toán xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ công nghệ zoom AI linh hoạt giúp nhận diện và duy trì độ chi tiết của chủ thể trong nhiều môi trường ánh sáng phức tạp. Không chỉ vậy, thấu kính góc siêu rộng cho phép mở rộng khung hình tự nhiên, loại bỏ hiện tượng méo viền khi chụp ảnh nhóm đông người. Ở mặt sau, thiết bị được trang bị cụm camera kép gồm cảm biến chính 50MP và cảm biến phụ 2MP phục vụ nhu cầu ghi lại hình ảnh sắc nét thường nhật.

OPPO A7 Pro 5G được thừa hưởng hệ thống camera selfie AI từ dòng Reno

Thiết kế gợn sóng 3D và chuẩn độ bền bảo vệ IP69K hiếm thấy

Bên cạnh năng lực xử lý hình ảnh, OPPO A7 Pro 5G sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với mặt lưng hoàn thiện họa tiết gợn sóng 3D. Hiệu ứng khúc xạ ánh sáng trên thân máy đem lại diện mạo nổi bật và cảm giác cầm nắm chắc chắn, khác biệt so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.57 inch với tần số quét 120Hz mượt mà cùng độ sáng tối đa đạt 1400 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Về độ bền bỉ, máy gây ấn tượng mạnh khi đạt các cấp độ bảo vệ gồm IP66, IP68, IP69 và đặc biệt là chuẩn IP69K. Cấp bảo vệ IP69K cho phép điện thoại duy trì hoạt động an toàn trước bụi mịn cũng như những tác động khắc nghiệt từ tia nước nóng có áp lực cực cao.

Thiết kế OPPO A7 Pro sẽ thu hút mọi ánh nhìn

Năng lượng bền bỉ: Pin 8.000 mAh tích hợp sạc ngược đa thiết bị

Nhằm đáp ứng chu kỳ sử dụng cường độ cao liên tục, OPPO A7 Pro 5G được trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh kết hợp sạc nhanh công suất 45W. Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu trúc pin này được tối ưu hóa độ bền, có khả năng duy trì tuổi thọ vận hành ổn định kéo dài đến 6 năm.

Đáng lưu ý, thiết bị còn được tích hợp tính năng sạc ngược độc đáo với khả năng chia sẻ nguồn năng lượng cho tối đa 10 thiết bị khác cùng lúc. Tính năng này giúp biến chiếc điện thoại thành trạm sạc dự phòng đa năng trong các hành trình di chuyển dài ngày hoặc trường hợp khẩn cấp. Thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại gồm mạng di động 5G, Bluetooth 5.4 BLE, NFC và Wi-Fi băng tần kép 2.4G/5G.

Điện thoại có pin cực khủng

Bảng thông số kỹ thuật của OPPO A7 Pro 5G