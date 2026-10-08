Căn cước, VNeID, thẻ ngân hàng… có thể dùng để đi Metro

Một hệ thống, nhiều phương thức vé

Ngày 8/10, tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT&CON' 2026), Hà Nội Metro giới thiệu một số giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị, trong đó đáng chú ý là hệ thống thu soát vé tự động (AFC) và các giải pháp kết nối giao thông đa phương thức.

Ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, chia sẻ về các giải pháp công nghệ tại chương trình.

VRT&CON' 2026 diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đường sắt. Triển lãm tập trung vào công nghệ, thiết bị, hạ tầng và các giải pháp phục vụ phát triển đường sắt.

Tại triển lãm, hệ thống AFC được giới thiệu theo hướng mở, cho phép tích hợp nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, hành khách có thể sử dụng mã QR, căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng chuẩn EMV, tem vé QR hoặc thẻ NFC để qua cổng soát vé. Việc đa dạng hóa phương thức tiếp cận được kỳ vọng giúp hành khách giảm các bước trong quá trình mua và sử dụng vé, đồng thời tạo nền tảng cho việc số hóa dịch vụ vận tải công cộng.

Bên cạnh hệ thống vé, các giải pháp về cửa chắn ke ga, thông tin - tín hiệu, camera giám sát, tự động hóa và thiết bị kiểm tra cũng được giới thiệu, tập trung vào yêu cầu an toàn và hiệu quả trong khai thác đường sắt đô thị.

Hà Nội Metro giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị.

Metro không đứng riêng lẻ trong mạng lưới giao thông

Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng kết nối Metro với các phương thức vận tải khác. Hà Nội Metro định hướng tăng cường liên kết với mạng lưới xe buýt và các dịch vụ vận tải nhằm giải quyết bài toán di chuyển ở chặng đầu và chặng cuối.

Đây là cách tiếp cận theo mô hình Mobility as a Service (MaaS), trong đó người dân có thể kết hợp nhiều phương tiện trong cùng một hành trình thay vì sử dụng Metro như một phương thức độc lập.

Tại triển lãm, các giải pháp phục vụ thông tin tín hiệu, hệ thống liên khóa, bộ đếm trục, thiết bị cảnh báo và cửa chắn ke ga cũng được giới thiệu nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, việc tham gia các diễn đàn chuyên ngành giúp đơn vị trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn vận hành.

Trong bối cảnh Hà Nội đang mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, việc số hóa hệ thống vé, tăng khả năng liên thông giữa các phương thức vận tải và ứng dụng công nghệ trong vận hành sẽ là những yếu tố quan trọng để Metro trở thành một mắt xích hiệu quả hơn trong mạng lưới giao thông công cộng của Thủ đô.