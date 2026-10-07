Độ bền thành thứ bán được trên điện thoại

Những mẫu điện thoại tầm trung ra mắt tại Việt Nam gần đây phản ứng tác động lớn của khủng hoảng nguồn cung bán dẫn. Độ bền trở thành KSP (Key-Selling Point - Điểm bán hàng) mới. Giá trị một chiếc điện thoại không chỉ được tính trên công năng trên giá thành, mà phải nhân với thời gian sử dụng.

Oppo vừa tung ra sản phẩm A7 Pro 5G, với khả năng hoạt động, làm việc trong nhiều điều kiện phức tạp, nguy hại. Giải pháp vật liệu mới giúp những thiết bị gắn nhãn siêu bền như mẫu máy tầm trung nói trên vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ, camera đa dụng và hỗ trợ thêm giải pháp AI hình ảnh.

"Định lượng" độ bền

Dữ liệu hàng năm của Assurant cho thấy chu kỳ người dùng nâng cấp một chiếc điện thoại ngày càng dài. Hãng này ghi nhận khoảng thời gian giữa hai lần trade-in (thu cũ - đổi mới) smartphone tại Mỹ, cho thấy khách dùng iPhone thay máy sau mỗi 3,8 năm. Người dùng Android đến 3,96 năm. Những con số này đều cao hơn giai đoạn 2022.

Trong khi đó, dự báo IDC được công bố đầu năm cho rằng ASP (giá trung bình) smartphone toàn cầu có thể tăng khoảng 14% lên 523 USD, trong khi lượng xuất xưởng giảm 12,9%. Những dữ liệu này cho thấy xu hướng chung khi giá tăng, người dùng đang ít mua điện thoại mới hơn và chọn tiếp tục sử dụng thiết bị cũ. Trong điều kiện này, các nhà sản xuất nhìn thấy khe cửa ở nhóm khách hàng buộc phải nâng cấp, mua máy lần đầu, sẽ ưu tiên yếu tố độ bền để có một thiết bị sử dụng lâu dài.

Máy Oppo, vốn tập trung vào camera, thiết kế thời trang, lại được phát triển để đạt độ bền chuẩn quân đội.

Oppo, nhà sản xuất vốn gắn liền với thiết bị thời trang, mỏng nhẹ, không đứng ngoài xu hướng. Hãng này không đánh đổi nhận diện khi vẫn duy trì thiết kế đơn giản, thanh lịch cho chiếc A7 Pro ở phân khúc tầm trung.

Tuy nhiên bên trong, sản phẩm được gia cố để đạt đủ các các chứng nhận chống bụi, chống nước từ IP66 đến IP66K. Thiết bị có thể chịu được cả áp lực tia nước nhiệt độ cao 80 độ C và ngâm trong các loại chất lỏng thông dụng. Mẫu máy tầm trung đạt chứng nhận chống rơi SGS hay chuẩn độ bền quân đội Mỹ 810H.

Ngoài ra, nhà sản xuất cung cấp giá trị tăng cường bằng nâng cấp camera trước. Dòng A7 Pro nhận phần cứng camera selfie 50 MP góc rộng từ dòng Reno cao cấp hơn, hỗ trợ quay video 2,5K. Về mặt phần mềm, sản phẩm được trang bị làm đẹp AI và thuật toán xử lý da tự nhiên, hoạt động với cả ảnh và video call qua ứng dụng thứ 3.

Độ bền “mềm”

Đây không dừng ở xu hướng đơn lẻ ở một nhà sản xuất. Trước Oppo, Vivo, Xiaomi cũng đang dùng yếu tố độ bền để bán điện thoại đời mới ở Việt Nam. Dòng Redmi Note 17 bị phản ứng khi giá tăng, không cung cấp được thay đổi đáng giá. Xiaomi bù lại bằng bảo hành dài. Tương tự, mẫu V80 Lite mới ra mắt bị cắt giảm mạnh về tính năng chụp ảnh, chuyển sang dung lượng pin lớn làm tính năng bán hàng.

Bên cạnh khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt hay chống chịu va đập, chiếc máy còn phải đảm chức năng cốt lõi ổn định trong suốt vòng đời. Không phải sản phẩm cao cấp, dòng A7 Pro 5G vẫn được cam kết hỗ trợ phần mềm mượt trong 6 năm. Thiết bị được cài sẵn ColorOS 16. Đây là một trong những giao diện người dùng tùy biến hiện đại, tương thích tốt nhất của các hãng Trung Quốc tại Việt Nam.

Camera, pin lớn, sạc nhanh thành nâng cấp chủ chốt của smartphone tầm trung khi cấu hình dậm chân tại chỗ.

Sản phẩm cũng có pin 8.000 mAh trên thân máy 205 gram. Đây là mức dung lượng cao so với các đối thủ trong tầm giá, vốn duy trì quanh mức 5.000-7.000 mAh. Thông số đảm bảo thiết bị hoạt động trong khoảng 2 ngày liên tục, giảm nỗi lo gián đoạn liên lạc. Công dụng khác của pin lớn là ít chu kỳ sạc, xả hơn, ít thoái hóa linh kiện sau nhiều năm sử dụng.

Hãng có chủ ý khi đặt ngang cụm camera, tạo thêm không gian trên mặt lưng cho viên pin dung lượng cao của máy. Tuy nhiên, thiết bị lại bị cắt giảm camera góc rộng, chỉ giữ lại được ống kính chính 50 MP cùng cảm biến đo độ sâu. Riêng camera selfie lại đạt mức 50 MP, như máy ảnh chính.

Về cấu hình, thiết bị dùng chip Dimensity 6360 Max cùng hai tùy chọn bộ nhớ 6 và 8 GB. Đây không phải là thông số nổi trội trong phân khúc 14 triệu đồng, bất chấp việc các đối thủ của thiết bị này cũng đang phải cắt giảm sâu yếu tố phần cứng. Nhờ giao diện người dùng tối ưu, thiết bị vẫn đủ mượt mà với tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ gặp khó khăn với các tựa game nặng.

Thực tế, giá và phân khúc smartphone tại Việt Nam đang biến động liên tục khi vòng đời thiết bị rút ngắn và các nhà sản xuất phải sửa mốc niêm yết giữa vòng đời. Hiện tại, đối thủ chính của mẫu máy tầm trung Oppo là Galaxy A57 và Redmi Note 17 Pro. Hai thiết bị từ Samsung, Xiaomi, nổi trội hơn về cấu hình. Trong khi chiếc A Pro lại lấy ưu thế ở độ bền, pin.